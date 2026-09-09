Evolveo rozšiřuje nabídku PC skříní. Zaujme design ve stylu medvěda či nosorožce

- Výrobce: Evolveo
- Cena: od 1 790 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/
Nová trojice počítačových skříní Evolveo cílí na hráče i počítačové nadšence, kteří hledají kombinaci výrazného vzhledu a dobrého chlazení. Ursus, Rhino a Scorpio se liší velikostí, podporovanými formáty základních desek i konstrukcí předního panelu.
Ursus sází na kompaktní rozměry a sklo
Evolveo Ursus je nejkompaktnější z trojice a podporuje základní desky formátu mATX a mITX. Výrobce použil průhledný přední i boční panel z tvrzeného skla, který vytváří výrazný akvarijní efekt a umožňuje dobře zobrazit osazené komponenty.
Součástí skříně je šest předinstalovaných 120mm ARGB ventilátorů. Ursus zvládne grafické karty dlouhé přibližně 320 mm a procesorové chladiče s výškou okolo 160 mm.
Rhino nabídne prostor pro eATX
Evolveo Rhino je větší skříň s podporou základních desek až do formátu Extended ATX. Místo proskleného čela má mřížkovaný Mesh přední panel, který má umožnit lepší nasávání vzduchu. Boční panel tvoří 4mm temperované sklo.
Praktičtější instalaci usnadňuje systém ClickFix, díky němuž lze panely demontovat bez použití nářadí. Výbavu doplňují čtyři 120mm ARGB ventilátory s efektem Infinity Mirror.
Scorpio nabídne podporu velkých komponent
Evolveo Scorpio staví na konstrukci z 0,7mm plechů s rozměry 238 × 491 × 472 mm. Skříň podporuje grafické karty s délkou až 415 mm a procesorové chladiče do výšky 180 mm.
O chlazení se starají čtyři předinstalované 120mm ARGB ventilátory s efektem Infinity Mirror a systém proudění vzduchu QuintFlow v pěti směrech. Pro vodní chlazení je možné instalovat radiátory s délkou až 360 mm.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Společná výbava
Všechny tři skříně mají prachové filtry, vestavěné ovladače podsvícení a možnost synchronizace ARGB osvětlení přes základní desku. Na horním panelu nechybějí USB 3.0 porty. Rhino a Scorpio navíc využívají mřížkovanou přední část, která je zaměřena na maximální přísun vzduchu.
Dostupnost a cena
Všechny tři nové skříně jsou již v prodeji u vybraných prodejců počítačové techniky a v oficiálním e-shopu Evolveo. Doporučené ceny včetně DPH začínají na 1 790 Kč za Ursus, zatímco Rhino stojí 2 290 Kč a Scorpio 1 990 Kč.
Zdroj: Evolveo