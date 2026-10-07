Exclusive Networks Czechia má nového CEO. Do čela nastupuje Václav Šlehofer

Společnost Exclusive Networks Czechia má nového CEO. Do čela české pobočky nastupuje Václav Šlehofer, který přichází s dlouholetými zkušenostmi z oblasti telekomunikací, IT a technologického byznysu.
Zkušenosti z Alcatelu i Comtrendu
Václav Šlehofer se během své kariéry věnoval především obchodnímu rozvoji, budování partnerských vztahů a růstu technologických společností. Více než deset let působil v regionálním vedení společnosti Alcatel, dnes Nokia.
Následně strávil více než 15 let ve společnosti Comtrend, kde posledních šest let zastával pozici viceprezidenta pro Evropu. Do Exclusive Networks tak přichází s rozsáhlou zkušeností z řízení technologického byznysu v evropském regionu.
Chce posílit vztahy s partnery
Mezi hlavní priority nového CEO patří další rozvoj vztahů s partnery a zákazníky, podpora inovací a růst společnosti v prostředí rychle se měnících technologií a kybernetických hrozeb.
Šlehofer chce podle svých slov navázat na odborné znalosti současného týmu a globální zázemí Exclusive Networks. Cílem je posilovat přidanou hodnotu, kterou společnost poskytuje svým partnerům na trhu kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury.
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Exclusive Networks se zaměřuje na kyberbezpečnost
Exclusive Networks působí jako specializovaný distributor technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury. Globálně společnost obsluhuje zákazníky ve více než 170 zemích a má kanceláře ve více než 50 zemích.
V Česku nabízí prostřednictvím partnerského ekosystému technologie a služby například pro zabezpečení koncových bodů, cloudů, sítí, dat nebo průmyslových systémů. Česká kancelář sídlí v Praze 7.
Šlehofer podle oznámení přebírá vedení v době, kdy se požadavky na kybernetickou bezpečnost a digitální transformaci firem rychle mění. Jeho cílem je podle společnosti dále posilovat pozici Exclusive Networks Czechia jako partnera pro dodavatele technologií i český distribuční trh.
Zdroj: Exclusive Networks