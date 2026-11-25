Phishingové útoky už dávno nejsou omezené pouze na podvodné e-maily. Kyberzločinci stále častěji využívají také sociální sítě, kde se snaží uživatele nalákat na zdánlivě výhodné nabídky. Jedním z aktuálních příkladů je phishingový kit Milk Dragon, označovaný také jako NaiLong, který se šíří prostřednictvím reklam a příspěvků na Facebooku a TikToku.
Podvodníci lákají na výrazné slevy známých značek z oblasti kosmetiky, módy, potravin, domácích potřeb nebo hraček. Analytici zaznamenali zneužití celkem 21 značek, včetně regionálních supermarketů. Globální analýza společnosti Group-IB, na kterou upozornil český ComSource, odhalila od října 2025 celkem 258 phishingových stránek ve 66 zemích.
Na rozdíl od tradičních podvodů, které se snaží vyvolat strach z pokuty, zablokovaného účtu nebo nedoručené zásilky, Milk Dragon využívá jinou psychologickou taktiku. Hraje na obavu, že uživatel přijde o mimořádně výhodnou nabídku. Reklama přitom vypadá jako běžný příspěvek na sociální síti, kterou člověk používá každý den.
Falešný e-shop sleduje vyplňování údajů v reálném čase
Po kliknutí na reklamu se uživatel dostane na podvodnou internetovou stránku, která napodobuje skutečný e-shop. Její součástí je škodlivý plugin BytePress, který přidává falešné platební formuláře pro platbu kartou i prostřednictvím PayPalu. Stránka je zároveň propojená se serverem útočníka, jenž může v reálném čase ovlivňovat její obsah.
Nejnebezpečnější je způsob, jakým podvod funguje při zadávání platebních údajů. Informace o kartě totiž útočník získává znak po znaku ještě před odesláním formuláře. Nemusí tedy čekat na dokončení objednávky a může okamžitě reagovat na jednotlivé kroky oběti.
Po zadání údajů následuje přesměrování na falešnou stránku napodobující ověření 3D Secure. Uživatel zde zadá jednorázový potvrzovací kód, který útočník obratem použije při autorizaci skutečné platby u banky. Tím může dokončit podvodnou transakci.
Celý útok je navíc navržený tak, aby oběť neměla důvod okamžitě zpozornět. Na závěr se jí zobrazí falešné potvrzení objednávky, takže může nabýt dojmu, že nákup proběhl standardním způsobem. O zneužití karty se tak nemusí dozvědět včas.
Podvod si může pronajmout prakticky kdokoliv
Milk Dragon není pouze nástrojem jedné konkrétní skupiny útočníků. Od října 2025 se na Telegramu prodává jako služba označovaná zkratkou PhaaS (Phishing as a Service), tedy phishing jako služba. Zájemci za ni platí od 300 dolarů měsíčně a získají přístup k administračnímu panelu, který lze nasadit téměř na jedno kliknutí.
Panel umožňuje vytvářet uživatelské účty s různými oprávněními, sledovat oběti v reálném čase, přijímat upozornění prostřednictvím Telegramu a ukládat získané údaje včetně informací o platebních kartách. Vývojáři navíc nástroj průběžně aktualizují.
Podvodné kampaně tak mohou provozovat i méně technicky zdatní útočníci, kteří nemusí sami vytvářet falešné stránky ani vyvíjet vlastní infrastrukturu. Stačí si službu pronajmout a využít připravené nástroje.
Samotné ověření 3D Secure nemusí stačit
Milk Dragon zároveň ukazuje, že ani vícefaktorové ověřování plateb nemusí být za všech okolností dostatečnou ochranou. Pokud útočník získá jednorázový kód a okamžitě ho předá skutečné bance, může jej využít k potvrzení podvodné transakce. Zásadní proto zůstává také obezřetnost samotných uživatelů.
Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource, doporučuje považovat mimořádně výhodné nabídky za potenciální varovný signál. Uživatelé by měli před zadáním platebních údajů ověřovat adresu e-shopu a neklikat bez rozmyslu na odkazy z reklam na sociálních sítích.
Firmám pak doporučuje sledovat podezřelé domény a neobvyklé vzorce plateb, aby mohly na podobné kampaně reagovat ještě před jejich výraznějším rozšířením. Největší riziko totiž představuje kombinace důvěryhodně vypadající reklamy, falešného obchodu a okamžitého zneužití ověřovacího kódu.
Zdroj: ComSource