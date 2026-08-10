Channeltrends  »  Novinky

Fortinet a Intel rozšiřují spolupráci. Uvádí nové bezpečnostního procesory

Jakub Fišer
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Autor: Depositphotos
Společnosti Fortinet a Intel oznámily strategické partnerství zaměřené na vývoj nové generace bezpečnostního procesoru Fortinet Security Processor 6 (SP6). Cílem spolupráce je urychlit vývoj specializovaných čipů pro kybernetickou bezpečnost a současně posílit odolnost globálního dodavatelského řetězce.

Společnosti Fortinet a Intel oznámily rozšíření svého dlouhodobého partnerství. Nově budou spolupracovat na vývoji procesoru Fortinet Security Processor 6 (SP6), který má tvořit základ budoucích bezpečnostních řešení společnosti Fortinet. Obě firmy chtějí propojit zkušenosti Fortinetu s návrhem specializovaných bezpečnostních čipů a výrobní i návrhové kapacity Intelu.

Cílem je vyšší výkon i rychlejší vývoj

Nový procesor SP6 má podle společností nabídnout vyšší výkon pro stále náročnější bezpečnostní služby a současně urychlit vývoj dalších generací specializovaných ASIC čipů. Intel přispěje svými zkušenostmi v oblasti návrhu polovodičů, pokročilých výrobních procesů, pouzdření čipů i řízení globálního dodavatelského řetězce.

Fortinet varuje před kvantovými útoky. Hackeři sbírají šifrovaná data už dnes Přečtěte si také:

Fortinet varuje před kvantovými útoky. Hackeři sbírají šifrovaná data už dnes

Důraz na odolnější dodavatelský řetězec

Vedle samotného vývoje procesoru se partnerství zaměřuje také na větší diverzifikaci výroby a posílení odolnosti dodavatelského řetězce. Obě společnosti chtějí snížit rizika spojená s výrobou polovodičů a zajistit stabilnější dostupnost komponent pro budoucí bezpečnostní produkty Fortinetu.

Fortinet uvádí, že nový procesor vzniká s ohledem na rostoucí nároky organizací využívajících umělou inteligenci i stále sofistikovanější bezpečnostní služby. Spolupráce kombinuje specializované bezpečnostní procesory Fortinetu s IP portfoliem Intelu, zkušenostmi s návrhem disaggregovaných čipů a řešeními optimalizovanými jak pro AI aplikace, tak pro cenově citlivější nasazení.

Partnerství se může dále rozšířit

Obě společnosti zároveň oznámily, že budou hledat další možnosti spolupráce v oblasti polovodičových technologií, výroby i infrastruktury. Cílem je vytvořit základ pro budoucí inovace v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozšířit nabídku bezpečnostních služeb a podpořit dlouhodobou strategii Fortinetu v oblasti vývoje vlastních ASIC procesorů.

Zdroj: Fortinet

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů