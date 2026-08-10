Fortinet a Intel rozšiřují spolupráci. Uvádí nové bezpečnostního procesory

Společnosti Fortinet a Intel oznámily rozšíření svého dlouhodobého partnerství. Nově budou spolupracovat na vývoji procesoru Fortinet Security Processor 6 (SP6), který má tvořit základ budoucích bezpečnostních řešení společnosti Fortinet. Obě firmy chtějí propojit zkušenosti Fortinetu s návrhem specializovaných bezpečnostních čipů a výrobní i návrhové kapacity Intelu.
Cílem je vyšší výkon i rychlejší vývoj
Nový procesor SP6 má podle společností nabídnout vyšší výkon pro stále náročnější bezpečnostní služby a současně urychlit vývoj dalších generací specializovaných ASIC čipů. Intel přispěje svými zkušenostmi v oblasti návrhu polovodičů, pokročilých výrobních procesů, pouzdření čipů i řízení globálního dodavatelského řetězce.
Důraz na odolnější dodavatelský řetězec
Vedle samotného vývoje procesoru se partnerství zaměřuje také na větší diverzifikaci výroby a posílení odolnosti dodavatelského řetězce. Obě společnosti chtějí snížit rizika spojená s výrobou polovodičů a zajistit stabilnější dostupnost komponent pro budoucí bezpečnostní produkty Fortinetu.
Fortinet uvádí, že nový procesor vzniká s ohledem na rostoucí nároky organizací využívajících umělou inteligenci i stále sofistikovanější bezpečnostní služby. Spolupráce kombinuje specializované bezpečnostní procesory Fortinetu s IP portfoliem Intelu, zkušenostmi s návrhem disaggregovaných čipů a řešeními optimalizovanými jak pro AI aplikace, tak pro cenově citlivější nasazení.
Partnerství se může dále rozšířit
Obě společnosti zároveň oznámily, že budou hledat další možnosti spolupráce v oblasti polovodičových technologií, výroby i infrastruktury. Cílem je vytvořit základ pro budoucí inovace v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozšířit nabídku bezpečnostních služeb a podpořit dlouhodobou strategii Fortinetu v oblasti vývoje vlastních ASIC procesorů.
Zdroj: Fortinet