Fortinet má novinku. Firewall FortiGate 1200G cílí na AI infrastrukturu a hybridní sítě

- Výrobce: Fortinet
- Cena: neuvedena
- Více informací: https://www.fortinet.com/products/next-generation-firewall
Společnost Fortinet představila novou řadu firewallů FortiGate 1200G, která rozšiřuje portfolio zařízení FortiGate G. Novinka je určena především pro náročná podniková prostředí, datová centra a hybridní infrastrukturu, kde roste objem šifrovaného provozu i nároky spojené s provozem aplikací využívajících umělou inteligenci.
Řada je postavena na nejnovější architektuře FortiASIC, která zajišťuje hardwarovou akceleraci síťových a bezpečnostních funkcí. Cílem je nabídnout vysoký výkon a nízkou latenci i při zpracování náročného provozu, aniž by bezpečnostní kontrola vytvářela výrazné úzké hrdlo.
Konektivita až 100G pro datová centra i kampusy
FortiGate 1200G podporuje síťové připojení 10G, 25G a 100G. Zařízení tak může najít využití nejen v datových centrech, ale také v rozsáhlých podnikových a kampusových sítích. Výrobce zároveň počítá s tím, že infrastruktura bude postupně růst spolu s požadavky na výkon, zejména v souvislosti s rozvojem AI aplikací a služeb.
Technologie FortiASIC má podle Fortinetu umožnit předvídatelnou kontrolu provozu s nízkou latencí, a to včetně šifrované komunikace a provozu souvisejícího s umělou inteligencí. Firewall tak cílí na organizace, které potřebují kombinovat vysokou propustnost s pokročilými bezpečnostními funkcemi.
Hardwarová ochrana i vestavěná redundance
Součástí platformy jsou také bezpečnostní mechanismy zakotvené přímo v hardwaru. Fortinet uvádí například bezpečné ukládání přihlašovacích údajů a vestavěnou redundanci, které mají posílit integritu zařízení a zvýšit odolnost infrastruktury při případných problémech.
Řada FortiGate 1200G zároveň využívá operační systém FortiOS, který propojuje síťové a bezpečnostní funkce do jedné platformy. Organizace tak mohou spravovat bezpečnostní politiky konzistentně napříč lokálními zařízeními i cloudovými službami, což má pomoci snížit složitost správy hybridních prostředí.
Firewall může fungovat také jako lokální SASE bod
Jednou z hlavních funkcí nové řady je možnost konfigurace zařízení jako FortiSASE Outpost. V tomto režimu může FortiGate 1200G fungovat jako vysoce výkonný lokální bod přítomnosti pro architekturu SASE a umožnit organizacím rozhodovat o tom, kde bude probíhat bezpečnostní kontrola a vynucování jednotlivých pravidel.
Takový přístup může být důležitý například pro firmy, které řeší požadavky na nízkou latenci, datovou suverenitu, regulatorní pravidla nebo potřebují mít část bezpečnostních funkcí blíže vlastní infrastruktuře. Fortinet tak kombinuje lokální prosazování bezpečnostních opatření s funkcemi, které jsou běžně poskytovány formou cloudové služby.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Fortinet propojuje firewall a SASE
Nová řada zapadá do širší strategie Fortinetu, která staví na sbližování síťových a bezpečnostních technologií. Kombinace platformy FortiGate a služeb FortiSASE má organizacím umožnit zajistit konzistentní ochranu napříč lokální infrastrukturou, okrajem sítě i cloudem.
FortiGate 1200G je určen zejména pro společnosti, které modernizují síťovou infrastrukturu a zároveň se připravují na růst provozu spojeného s umělou inteligencí. Výrobce pro novou řadu zatím nezveřejnil konkrétní cenu ani informace o dostupnosti na českém trhu.
Cena a dostupnost
Fortinet zatím neuvedl doporučenou cenu ani konkrétní termín dostupnosti nové řady FortiGate 1200G na českém trhu. Další informace o řešení jsou dostupné na webu výrobce.
Zdroj: Fortinet