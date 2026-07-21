Honor ukázal odolnost skládacího Magic V6. V testu unesl člověka na lanovce

- Výrobce: Honor
- Cena: 55 990 Kč (do 9. srpna akční cena 47 590 Kč)
- Více informací: https://www.honor.com/cz/
Odolná novinka Honor Magic V6
V rámci testu britský YouTuber Joe Weller postupně zatěžoval pant telefonu stále vyšší hmotností. Nejprve na něj zavěsil batoh o hmotnosti 25 kilogramů, následně 50kilogramový kufr a nakonec se za telefon připoutal sám. Přibližně 80kilovou zátěž měl nést výhradně kloub telefonu během jízdy na lanovce, přičemž zařízení podle výrobce zůstalo plně funkční.
Magic V6 patří mezi nejtenčí skládací smartphony na trhu. V rozloženém stavu měří přibližně 4,1 milimetru, ve složeném okolo 9 milimetrů a jeho hmotnost činí přibližně 224 gramů. Přesto se do konstrukce podařilo integrovat křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 6 660 mAh, která má nabídnout delší výdrž bez výrazného navýšení rozměrů zařízení.
Ocelový kloub drží jako skála
Klíčovým prvkem konstrukce je pant Honor Super Steel Hinge s deklarovanou pevností v tahu 2 800 MPa. Výrobce uvádí, že mechanismus prošel testy dlouhodobé životnosti a že při jeho vývoji využil AI systém simulující miliony scénářů pádů pro optimalizaci rozložení sil při nárazu.
Odolnost doplňuje také ochrana displejů. Vnější obrazovka využívá technologii Honor Anti-Scratch NanoCrystal Shield založenou na vrstvě nitridu křemíku, zatímco vnitřní displej chrání ultratenké sklo UTG s nízkoodrazivou úpravou. Oba displeje prošly testy zaměřenými na odolnost proti poškrábání, opotřebení i nárazům.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Výbava telefonu zahrnuje také procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterii vyvinutou ve spolupráci se společností ATL. Díky vyššímu podílu křemíku a energetické hustotě okolo 921 Wh/l má nabídnout delší provoz při zachování tenké konstrukce skládacího zařízení.
Model Honor Magic V6 splňuje stupeň krytí IP68 a IP69 proti prachu a vodě a podle výrobce je navržen pro každodenní používání bez nutnosti robustního ochranného pouzdra. Telefon je dostupný v černém a červeném provedení.
Cena a dostupnost
Honor Magic V6 je na českém trhu dostupný za doporučenou cenu 55 990 Kč. Do 9. srpna mohou zákazníci využít slevový kód ve výši 8 400 Kč, díky kterému cena klesne na 47 590 Kč. Součástí nabídky je také roční záruka na oba displeje.
Zdroj: Honor