HP přichází s tenkými notebooky. OmniBook Ultra 16 rozjede lokální AI

- Výrobce: Hewlett-Packard
- Cena: Nebyla oznámena
- Více informací: https://www.hp.com/cz-cs/products/laptops/view-all-laptops-and-2-in-1s.html
Společnost HP rozšiřuje nabídku počítačů zaměřených na lokální zpracování umělé inteligence. Nové modely OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 využívají platformu NVIDIA RTX Spark a operační systém Windows. HP je staví především pro vývojáře, kreativce, hráče a uživatele, kteří chtějí pracovat s AI nástroji přímo na svém zařízení.
OmniBook Ultra 16 míří na náročnou práci
Výkonnější OmniBook Ultra 16 je určený pro vývoj AI aplikací, práci s open source a open-weight modely, tvorbu obsahu i další náročné úlohy. V nejvyšší konfiguraci nabízí až 128 GB sdílené systémové paměti a výkon až 1 petaflop FP4 AI.
Notebook má konstrukci s tzv. tower hinge a architekturou trunk, která má pomáhat s prouděním vzduchu a odvodem tepla. Chlazení doplňují prostornější tepelné rozvody a dvojice tenkých ventilátorů. Cílem je udržet výkon při dlouhodobé zátěži, například při vývoji a testování AI modelů nebo kreativní práci.
16palcový OLED a výdrž až 17 hodin
Výbavu doplňuje 16palcový 3K OLED displej s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. O zvuk se stará čtveřice reproduktorů s chytrými zesilovači. Notebook využívá 99Wh baterii s udávanou výdrží až 17 hodin. Podporováno je také rychlé nabíjení, které podle HP doplní baterii na 50 % přibližně za 30 minut.
OmniBook X 14 sází na mobilitu
OmniBook X 14 představuje kompaktnější variantu pro uživatele, kteří chtějí AI funkce využívat také na cestách. HP jej zaměřuje na kombinaci profesionální práce, tvorby obsahu, lokální AI a zábavy.
Notebook má tenké a lehké provedení, přičemž výrobce se snaží zachovat dostatečné chlazení i pro náročnější AI úlohy. Zadní část využívá větší tepelné trubice a upravené uspořádání chlazení pro efektivnější proudění vzduchu.
Také tento model dostane OLED displej s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. Udávaná výdrž dosahuje až 15 hodin a notebook podporuje rychlé nabíjení prostřednictvím 140W USB-C GaN adaptéru. Na 50 % má být možné baterii dobít přibližně za 30 minut.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
RTX Spark staví na lokální AI
Oba počítače využívají platformu NVIDIA RTX Spark, která kombinuje technologie RTX s nástroji pro lokální AI. HP počítá například s osobními agenty a AI asistenty, kteří mohou automatizovat opakující se úkoly nebo pomáhat při tvorbě a vývoji.
Výhodou lokálního zpracování je možnost pracovat s AI funkcemi přímo na notebooku bez nutnosti posílat veškerá data do cloudových služeb. Platforma zároveň cílí na práci s open source nástroji a dalšími AI aplikacemi.
Dostupnost a cena
HP OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 se mají začít prodávat na podzim 2026. Výrobce zatím neoznámil jejich ceny. Ultra 16 má být dostupný prostřednictvím HP.com a Best Buy, OmniBook X 14 také u dalších prodejců. Termín ani ceny pro český trh zatím HP nepotvrdilo.
Zdroj: HP