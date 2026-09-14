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HP přichází s tenkými notebooky. OmniBook Ultra 16 rozjede lokální AI

redakce
Dnes
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HP OmniBook Ultra 16
Autor: HP
HP představilo dvojici nových notebooků OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 s platformou NVIDIA RTX Spark. Novinky cílí na vývojáře, tvůrce obsahu i další uživatele, kteří chtějí AI funkce provozovat přímo na počítači.
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Společnost HP rozšiřuje nabídku počítačů zaměřených na lokální zpracování umělé inteligence. Nové modely OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 využívají platformu NVIDIA RTX Spark a operační systém Windows. HP je staví především pro vývojáře, kreativce, hráče a uživatele, kteří chtějí pracovat s AI nástroji přímo na svém zařízení.

OmniBook Ultra 16 míří na náročnou práci

Výkonnější OmniBook Ultra 16 je určený pro vývoj AI aplikací, práci s open source a open-weight modely, tvorbu obsahu i další náročné úlohy. V nejvyšší konfiguraci nabízí až 128 GB sdílené systémové paměti a výkon až 1 petaflop FP4 AI.

Notebook má konstrukci s tzv. tower hinge a architekturou trunk, která má pomáhat s prouděním vzduchu a odvodem tepla. Chlazení doplňují prostornější tepelné rozvody a dvojice tenkých ventilátorů. Cílem je udržet výkon při dlouhodobé zátěži, například při vývoji a testování AI modelů nebo kreativní práci.

HP OmniBook X 14

Autor: HP

16palcový OLED a výdrž až 17 hodin

Výbavu doplňuje 16palcový 3K OLED displej s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. O zvuk se stará čtveřice reproduktorů s chytrými zesilovači. Notebook využívá 99Wh baterii s udávanou výdrží až 17 hodin. Podporováno je také rychlé nabíjení, které podle HP doplní baterii na 50 % přibližně za 30 minut.

OmniBook X 14 sází na mobilitu

OmniBook X 14 představuje kompaktnější variantu pro uživatele, kteří chtějí AI funkce využívat také na cestách. HP jej zaměřuje na kombinaci profesionální práce, tvorby obsahu, lokální AI a zábavy.

Notebook má tenké a lehké provedení, přičemž výrobce se snaží zachovat dostatečné chlazení i pro náročnější AI úlohy. Zadní část využívá větší tepelné trubice a upravené uspořádání chlazení pro efektivnější proudění vzduchu.

Také tento model dostane OLED displej s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. Udávaná výdrž dosahuje až 15 hodin a notebook podporuje rychlé nabíjení prostřednictvím 140W USB-C GaN adaptéru. Na 50 % má být možné baterii dobít přibližně za 30 minut.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

RTX Spark staví na lokální AI

Oba počítače využívají platformu NVIDIA RTX Spark, která kombinuje technologie RTX s nástroji pro lokální AI. HP počítá například s osobními agenty a AI asistenty, kteří mohou automatizovat opakující se úkoly nebo pomáhat při tvorbě a vývoji.

Výhodou lokálního zpracování je možnost pracovat s AI funkcemi přímo na notebooku bez nutnosti posílat veškerá data do cloudových služeb. Platforma zároveň cílí na práci s open source nástroji a dalšími AI aplikacemi.

Dostupnost a cena

HP OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 se mají začít prodávat na podzim 2026. Výrobce zatím neoznámil jejich ceny. Ultra 16 má být dostupný prostřednictvím HP.com a Best Buy, OmniBook X 14 také u dalších prodejců. Termín ani ceny pro český trh zatím HP nepotvrdilo.

Zdroj: HP

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Autor článku

redakce

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