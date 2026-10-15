HPE ProLiant 13. generace: kvarteto nových serverů pro podnikovou AI

- Výrobce: HPE
- Cena: Neuvedena
- Více informací: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2026/10/introducing-hpe-proliant-gen13-reliability-redefined-for-ai-era-workloads.html
Společnost HPE představila čtyři nové servery řady ProLiant Gen13 s procesory AMD EPYC šesté generace. Modely DL525, DL585a, XD245 a XD285 mají podnikům nabídnout vyšší výpočetní výkon, propustnost paměti a konektivitu pro náročné pracovní zátěže. Vedle agentní umělé inteligence a inferencování jsou určené také pro virtualizaci, simulace, modelování a analýzu dat.
Nová generace navazuje na více než 30 let vývoje serverů ProLiant. HPE se vedle výkonu zaměřuje také na zabezpečení infrastruktury a zjednodušení jejího provozu. Důležitou součástí výbavy jsou technologie HPE iLO 8 a HPE Compute Ops Management.
Servery pro různé typy AI úloh
HPE ProLiant DL585a Gen13 je platforma určená pro výpočetně nejnáročnější aplikace. Podporuje až osm dvoušířkových PCIe GPU, dva procesory AMD EPYC šesté generace a rozhraní PCIe Gen6. Využití najde při inferencování AI, virtualizaci, dolaďování modelů s rozšířeným vyhledáváním (RAG) nebo datové analytice.
HPE ProLiant DL525 Gen13 je kompaktní server formátu 1U s jednou procesorovou paticí. Osadit jej lze procesorem AMD EPYC šesté generace až s 256 jádry. Šestnáctikanálová paměťová architektura podporuje DDR5 a MRDIMM a nechybí konektivita PCIe Gen6. Server cílí například na detekci podvodů, zpracování tržních dat, výpočty rizik, automatizaci návrhu elektroniky nebo AI inferencování.
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Řešení pro datová centra a HPC
Další dvojice novinek, HPE ProLiant XD245 Gen13 a XD285 Gen13, vychází ze standardů Open Compute Project (OCP). Jejich konstrukce klade důraz na vysokou výpočetní hustotu a efektivní distribuci energie i chlazení, což je důležité zejména při provozu rozsáhlých AI a HPC aplikací.
Model XD245 má provedení 1OU s přímým kapalinovým chlazením pro čtyři uzly a podporuje až osm procesorů AMD EPYC šesté generace. XD285 je řešený jako systém 2OU se vzduchovým chlazením pro dva uzly. Oba servery jsou určené pro rozsáhlé simulace, práci s velkými datovými sadami, vědecký výzkum, modelování počasí a klimatu nebo finanční výpočty.
Automatizované zabezpečení a správa
Bezpečnostní výbavu zajišťuje technologie HPE Integrated Lights-Out 8 (iLO 8), která spolu s nástroji HPE Compute Ops Management pomáhá chránit data a integritu systému a zjednodušovat nasazení i správu životního cyklu serverů.
HPE uvádí několik funkcí, které mají být v této oblasti novinkami na trhu. Automatické šifrování disků Auto-SED chrání uložená data od prvního spuštění bez nutnosti dodatečné konfigurace. Funkce autorizace více osobami (MPA) vyžaduje schválení dvou oprávněných uživatelů u citlivých operací, například při přidělování klíčů nebo bezpečném mazání dat.
Součástí výbavy je také rozšířená podpora postkvantové kryptografie (PQC), která se vztahuje i na komunikační cesty serverů. Mechanismus Silicon Root of Trust ověřuje autenticitu a integritu kritických hardwarových komponent při jejich přidávání, výměně nebo úpravách během životního cyklu zařízení.
HPE Compute Ops Management nabízí také monitoring souladu s předpisy, přehled o spotřebě energie téměř v reálném čase a nástroje pro efektivnější provoz. Podle údajů výrobce organizace využívající tuto platformu vynaložily o 50 % méně času na správu serverů a dosáhly návratnosti investic ve výši 209 %.
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Důraz na spolehlivost
Každá nová generace serverů HPE ProLiant prochází podle výrobce více než 1 000 testy a 10 000 hodinami ověřování. Testování má prověřit výkon, dostupnost a odolnost systémů také v náročných provozních podmínkách.
HPE zároveň uvádí, že 81 % zákazníků považuje spolehlivý výkon a rychlejší řešení podpory za klíčový rozdíl oproti jiným dodavatelům. Služba HPE Tech Care má podle společnosti pomáhat snižovat dobu neplánovaných odstávek až o 97 %.
Dostupnost
HPE ProLiant DL525 Gen13 má být dostupný koncem roku 2026. Model DL585a Gen13 dorazí začátkem roku 2027, zatímco servery XD245 Gen13 a XD285 Gen13 se očekávají v průběhu roku 2027. Ceny nových modelů tisková zpráva neuvádí.
Zdroj: HPE