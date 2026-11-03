HPE propojuje síťová řešení. Správu zjednoduší umělá inteligence

Společnost HPE oznámila integraci síťového řešení HPE Networking EdgeConnect s platformami HPE Mist a HPE Aruba Central. Propojením těchto technologií chce sjednotit správu zabezpečení, pevných i bezdrátových sítí a nabídnout zákazníkům lepší přehled o provozu celé infrastruktury. Součástí strategie je také širší využití umělé inteligence a autonomních operací, které mají omezit nutnost manuálních zásahů správců.
Podle HPE jsou podnikové sítě stále složitější. Firmy provozují infrastrukturu napříč pobočkami, kampusy, WAN, cloudem i různými prostředími internetu věcí. Síťové a bezpečnostní týmy přitom často pracují s oddělenými nástroji, které neposkytují jednotný pohled na celou infrastrukturu. To komplikuje řešení problémů, správu zabezpečení i zajištění konzistentní uživatelské zkušenosti.
SASE, pevné a bezdrátové sítě pod jednou správou
HPE Networking EdgeConnect představuje řešení SASE, které kombinuje technologie SD-WAN a SSE. Umožňuje bezpečné připojení poboček a zaměstnanců k aplikacím odkudkoli a zároveň se zaměřuje na výkon a odolnost síťové infrastruktury. Integrované bezpečnostní funkce mají chránit uživatele, aplikace i jednotlivé pobočky před kybernetickými hrozbami.
Propojením s HPE Mist a HPE Aruba Central chce výrobce vytvořit jednotné provozní prostředí pro správu síťových a bezpečnostních funkcí. Stávající zákazníci platforem Mist a Aruba Central tak získají přístup k pokročilým funkcím SASE, mezi které patří směrování podle aplikací, optimalizace WAN nebo integrované zabezpečení prostřednictvím technologie Security Service Edge (SSE).
AI agenti mají řešit problémy autonomně
Důležitou roli v nové architektuře hraje technologie HPE Marvis, která představuje AI jádro a asistenta autonomně řízené sítě HPE. Její součástí jsou autonomní akce prostřednictvím agentní sítě, které mají nahrazovat manuální práci automatizovanými zásahy.
HPE zmiňuje také technologii digitálního dvojčete uživatelské zkušenosti. Ta dokáže vyhledávat a opravovat problémy bez nutnosti přítomnosti samotných uživatelů. Další součástí je model LEM (Large Experience Model), který předpovídá a pomáhá předcházet potížím s klíčovými aplikacemi, například Zoomem nebo Microsoft Teams.
HPE tak chce postupně propojit své technologie Mist, Aruba Central a širší portfolio Juniper. Podle analytiků přitom nemá být cílem vynucená migrace zákazníků, která by narušila stávající provoz. Nové možnosti mají podnikům nabídnout cestu k autonomní správě infrastruktury bez nutnosti zásadně měnit dosavadní prostředí.
Nejdříve Mist, poté Aruba Central
Nová integrace má zákazníkům využívajícím kompletní portfolio HPE nabídnout přehled a kontrolu nad sítí od koncových zařízení až po cloud. K dispozici má být několik možností nasazení, a to v lokálním prostředí, cloudu i virtuálním privátním cloudu.
Integrace HPE Mist s HPE Networking EdgeConnect bude dostupná v průběhu roku 2026. Podpora platformy HPE Aruba Central má následovat v první polovině roku 2027.
Zdroj: HPE