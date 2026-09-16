Huawei představil nová sluchátka. FreeBuds Neo zaujmou nejen designem

- Výrobce: Huawei
- Cena: 2 999 Kč
- Více informací: https://consumer.huawei.com/cz/headphones/freebuds-neo/
Huawei rozšiřuje nabídku bezdrátových sluchátek o model FreeBuds Neo, který kombinuje adaptivní aktivní potlačení okolního hluku, prostorový zvuk a lehkou konstrukci. Sluchátka jsou určena pro každodenní poslech hudby, telefonování i hraní a fungují se zařízeními s Androidem, iOS i Windows.
Adaptivní ANC reaguje na okolí
FreeBuds Neo využívají dvoukanálovou architekturu ANC, audio čip třetí generace a adaptivní algoritmy. Ty podle Huawei dokážou během milisekund reagovat na změny okolního prostředí a upravovat intenzitu potlačení hluku.
Výrobce uvádí průměrnou hloubku potlačení hluku až 30 dB napříč sledovaným frekvenčním pásmem. Adaptivní regulace zároveň omezuje výrazné změny intenzity ANC, které mohou být při delším používání nepříjemné.
Trojice mikrofonů a AI pro hovory
Pro telefonování sluchátka využívají tři mikrofony, snímač kostního vedení a systém založený na AI. Ten má pomáhat oddělit hlas uživatele od okolního ruchu.
Podle laboratorních testů Huawei dokážou FreeBuds Neo zachovat srozumitelnost hlasu i při okolním hluku až 95 dB. Systém současně potlačuje rušení způsobené větrem o rychlosti až 9 m/s.
Široký frekvenční rozsah a prostorový zvuk
O reprodukci se stará dynamický měnič Turbo s frekvenčním rozsahem 10 Hz až 48 kHz. Při použití s kompatibilními zařízeními Huawei podporují sluchátka přenos zvuku s datovým tokem až 2,3 Mb/s, zatímco prostřednictvím LDAC může přenos dosahovat až 990 kb/s.
Součástí výbavy je také Unlimited Spatial Audio, které vytváří 360° prostorovou zvukovou scénu. Výpočty probíhají přímo ve sluchátkách. Aplikace Huawei Audio Connect nabízí pevný prostorový režim i sledování pohybu hlavy.
Myslí i na mobilní hráče
FreeBuds Neo mají také funkci Pinpoint Game Audio, která je optimalizována pro hry z pohledu první osoby. Má pomoci přesněji určit směr kroků nebo výstřelů a tím odhadnout pozici soupeře.
Aktivní zamknutí spojení zase zajišťuje, aby sluchátka během hraní přehrávala zvuk a hovory pouze z aktuálně používaného zařízení.
Lehká konstrukce a odolnost IP55
Huawei použil konstrukci Light Mini Stem, která má rozložit hmotnost tak, aby sluchátka dobře držela v uchu i při pohybu. Jedno sluchátko váží přibližně 4,8 gramu. Tvar vychází z dat o anatomii lidského ucha a jednotlivé kontaktní plochy byly upraveny s ohledem na pohodlí při delším nošení.
FreeBuds Neo mají také stupeň krytí IP55, takže jsou podle výrobce připraveny i pro používání při sportu nebo venku. Dostupné jsou ve čtyřech barevných variantách: Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White a Starry Black.
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Až 40 hodin s nabíjecím pouzdrem
Na jedno nabití zvládnou sluchátka až 10 hodin poslechu s vypnutým ANC nebo až 6,5 hodiny s aktivním potlačením hluku. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje až na 40 hodin.
Deset minut rychlého nabíjení má podle Huawei zajistit až další čtyři hodiny přehrávání. Sluchátka zároveň podporují současné připojení ke dvěma zařízením, a to i s různými operačními systémy.
Dostupnost a cena
Huawei FreeBuds Neo jsou na českém trhu dostupná za doporučenou maloobchodní cenu 2 999 Kč. Prodávají se prostřednictvím oficiálního e-shopu Huawei a obchodních partnerů Alza a Datart.
Zdroj: Huawei