Investoři se vracejí do Česka. Podíl středních transakcí vyskočil ze 7 na 40 %

Český trh fúzí a akvizic v prvních šesti měsících letošního roku výrazně ožil. Podle analýzy poradenské společnosti RSM bylo v Česku uzavřeno celkem 96 transakcí, což představuje meziroční nárůst o 35 procent. Růst přitom přišel především ve druhém čtvrtletí, zatímco první tři měsíce roku byly podle RSM naopak nezvykle klidné.
Střední transakce výrazně posílily
Nejvýraznější změnou je proměna struktury trhu. Podíl středně velkých transakcí v hodnotě 5 až 20 milionů dolarů meziročně vzrostl z přibližně 7 na 40 %. Podíl velkých transakcí nad 20 milionů dolarů naopak zůstal téměř stabilní, když představoval přibližně pětinu trhu. Růst tak není způsoben pouze vyšším počtem obchodů, ale také změnou jejich velikostní struktury.
Zahraniční kapitál se vrací
Za výrazným nárůstem středně velkých transakcí stojí podle RSM především návrat zahraničních investorů. Ti se podle analýzy nezaměřují pouze na jednotlivé české společnosti, ale vytvářejí širší skupiny firem působících napříč střední Evropou. Častým modelem jsou například kombinace společností z Polska a Česka nebo Česka a Slovenska.
Důležitou roli přitom nadále hraje Polsko, které zůstává hlavním motorem investiční aktivity ve střední Evropě. Z jeho rostoucího významu nyní těží také český trh, přičemž RSM zaznamenala v prvním pololetí výrazný zájem investorů zejména na severní Moravě. Ještě před rokem přitom Česko podle poradenské společnosti z pohledu zahraničních investorů spíše ztrácelo pozici.
Velké obchody mohou přijít ve druhé polovině roku
Výraznější transakce se podle RSM do pololetních statistik zatím plně nepromítly. Od poloviny roku se začaly připravovat větší projekty, typicky u firem s obratem přes jednu miliardu korun. Protože jejich vyjednávání trvá déle, jejich dokončení se očekává až ve druhém pololetí. RSM proto předpokládá, že třetí čtvrtletí bude z hlediska transakční aktivity výrazně silnější.
Mezi významné obchody s přesahem na český trh v prvním pololetí patřila například akvizice lucembursko-polské logistické společnosti InPost nebo nabídka tchajwanské společnosti Ennoconn ze skupiny Foxconn na převzetí rakouské technologické skupiny Kontron. Samotná RSM se během prvního pololetí podílela na deseti transakcích, tedy přibližně na desetině českého trhu.
Firmy prodávají kvůli generační obměně
Vedle návratu zahraničního kapitálu zůstává důležitým faktorem také generační obměna. Zakladatelé firem z 90. let postupně odcházejí do důchodu a část z nich nemá připravené nástupce. Na trh se tak dostávají zavedené společnosti se stabilními zákazníky a výsledky, které mohou být zajímavé pro domácí i zahraniční investory. Prodejům navíc podle RSM nahrávají také daňové změny účinné od začátku letošního roku.
Podle údajů uvedených v analýze RSM se český trh v posledních letech výrazně zvětšil. Zatímco v roce 2019 bylo zaznamenáno 125 transakcí a v roce 2020 jejich počet klesl na 97, v dalších letech následoval růst až na 260 transakcí v roce 2025, který byl rekordním rokem. Letošních 96 obchodů za první pololetí tak představuje další pokračování zvýšené aktivity na trhu
Zdroj: RSM