Jakub Fišer je novým šéfredaktorem Channeltrends

Společnost Internet Info DG oznamuje, že k 1. 8. 2026 jmenovala Jakuba Fišera do funkce šéfredaktora magazínu Channeltrends. Jakub bude zodpovědný za veškerou obsahovou strategii webového portálu i tištěného magazínu, klíčovou komunikaci a koordinaci externích spolupracovníků.
Jakub Fišer se technologické žurnalistice věnuje dlouhodobě. Aktuálně působí jako redaktor a reportér na webu SMARTmania.cz, dříve pracoval i pro Chip.cz a několik let vedl rubriku mobilního hraní na webu Hrej.cz. Své novinářské začátky sbíral jako content manager projektů Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz.
„Channeltrends vnímám jako zavedený titul s dlouhou historií a silnou pozicí v oblasti technologií a IT byznysu. Mojí ambicí je navázat na dosavadní práci Zuzky, dál rozvíjet kvalitní odborný obsah a přinášet čtenářům i partnerům témata, která budou odpovídat rychle se měnícímu světu technologií. Těším se na spolupráci s celým týmem i na nové výzvy, které tato role přinese,“ říká Jakub Fišer, nový šéfredaktor Channeltrends.
Dosavadní šéfredaktorka Zuzana Peroutková Bičíková, která s Channeltrends, dříve ChannelWorld, spolupracovala od října 2018 a od října 2023 stála v jeho čele, se po osmi letech rozhodla tuto profesní kapitolu ukončit. Zuzana je absolventkou Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty UK a dlouhodobě se vedle žurnalistiky věnuje také překladatelství a tlumočení.
„Osm let u Channeltrends bylo pro mě obrovskou školou i radostí zároveň – zažila jsem tu spoustu skvělých lidí, zajímavých témat i momentů, na které budu ráda vzpomínat. Děkuji všem, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat, za důvěru a podporu. Jakubovi přeju hodně úspěchů a energie do nové role; nemám pochyb, že Channeltrends posune zase o kousek dál,“ uvedla Peroutková Bičíková.