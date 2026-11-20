Větší důraz proto může do budoucna směřovat na praktické ověřování schopností. Namísto otázky, kolik certifikací kandidát má, může být důležitější, zda dokáže vyřešit konkrétní technický problém. Stejný princip se nabízí i pro školy. Student nemusí být hodnocen pouze podle toho, zda úkol vypracoval bez pomoci AI, ale také podle toho, jestli výslednému řešení skutečně rozumí a dokáže vysvětlit, proč k němu dospěl.
Bezpečnost jako vstupenka k novým službám
Proměna síťového trhu se nakonec stále vrací k jednomu slovu: služba. A právě kybernetická bezpečnost může být jedním z nejlepších způsobů, jak se k ní dostat. Switch nebo přístupový bod může bez problémů fungovat několik let, aniž zákazník potřebuje zásadní zásah. Bezpečnostní řešení ale přirozeně vytváří pravidelný kontakt – obnovují se licence, vznikají reporty, řeší se nové hrozby a postupně lze přidávat další ochranu.
Výhodou tohoto modelu je také možnost růst postupně. Partner nemusí zákazníkovi od prvního dne nabídnout kompletní správu celé infrastruktury. Může začít například firewallem, přidat pravidelný reporting a monitoring a následně nabídku rozšířit o ochranu koncových zařízení nebo další bezpečnostní služby. S každou další vrstvou přitom roste nejen hodnota pro zákazníka, ale také kompetence samotného resellera.
Právě bezpečnost tak může být pro řadu partnerů vstupní branou do MSP modelu. Zatímco switch nebo access point může několik let fungovat bez většího zásahu, bezpečnost vyžaduje průběžnou pozornost. Obnovují se licence, mění se hrozby, přibývají reporty a zákazník má důvod se k partnerovi pravidelně vracet.
To je podle diskutujících příležitost pro resellera, který nemusí zákazníkovi prodat všechno najednou. Může začít například firewallem, přidat reporting, následně ochranu koncových zařízení a postupně nabídku rozšiřovat podle toho, jaké kompetence si vybuduje. Zákazník navíc dostává něco, co je pro něj stále důležitější: partnera, který převezme odpovědnost za fungování celé infrastruktury.
Kulatý stůl o síťové infrastruktuře: Jedna platforma, umělá inteligence a automatizace (2. díl)
Hardware nezmizí, změní se ale jeho role
Přestože se stále více technologií přesouvá do cloudu a část konfigurace lze automatizovat, fyzická infrastruktura nezmizí. Přístupový bod musí stále někde vysílat Wi-Fi a síťové prvky musejí být fyzicky připojené.
Mění se ale role samotného hardwaru. Část inteligence se postupně přesouvá do cloudu a fyzické zařízení může být stále více pouze koncovým bodem celé infrastruktury. V některých scénářích tak může být jeho konfigurace otázkou několika okamžiků – zařízení se připojí a potřebné nastavení se stáhne automaticky. Ani cloud však podle účastníků debaty neznamená konec on-premise infrastruktury. Některé firmy budou i nadále potřebovat lokální řešení, jiné budou využívat hybridní model. Přechod proto může trvat ještě řadu let a vedle sebe budou existovat různé varianty.
Budoucnost patří partnerům
Síťový byznys se tak podle všeho neposouvá směrem k tomu, že by krabičky přestaly existovat. Posouvá se k tomu, že jejich samotná hodnota bude stále menší.
Výrobci mohou nabídnout jednodušší konfiguraci, automatizaci a cloudovou správu. AI zase dokáže převzít část rutinní práce. To ale neřeší otázku, kdo zákazníkovi navrhne správné řešení, propojí jednotlivé technologie, převezme za něj odpovědnost a v případě problému zasáhne.
Právě zde zůstává prostor pro resellery a integrátory. Jejich konkurenční výhodou už nebude samotná schopnost prodat switch nebo přístupový bod, ale především schopnost postavit kolem technologií službu.
A zatímco před několika lety bylo hlavním cílem prodat co nejvíce hardwaru, budoucí model může být přesně opačný: získat zákazníka na dlouhé roky, spravovat jeho infrastrukturu, postupně rozšiřovat služby a vydělávat na vztahu, nikoliv pouze na jedné krabici.
Zdroj: Channeltrends