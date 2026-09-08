Kyberútoky v Česku sílí. Hackeři míří na úřady, nemocnice i IT firmy

Červencová data ukazují, že kybernetické útoky v Česku zasahují stále širší spektrum organizací. Analytici společnosti ComSource zaznamenali celkem 22 zdokumentovaných hrozeb, mezi nimiž dominoval ransomware. Útočníci se zaměřili na státní správu, zdravotnictví, energetiku, výrobu i IT služby.
Ransomware zasáhl úřady i nemocnice
Skupina The Gentlemen se 16. července zaměřila na obecní a městské úřady a hrozila zveřejněním citlivých dat v případě nezaplacení výkupného. Už 10. července přitom stejná skupina zaútočila na energetický sektor a 23. července také na významné kulturní instituce.
Zdravotnictví se stalo terčem skupiny Qilin, která 7. a 13. července vedla sofistikované ransomwarové útoky. Právě nemocnice představují z pohledu útočníků atraktivní cíl kvůli citlivosti pacientských údajů a závislosti jejich provozu na dostupnosti IT systémů.
Nejintenzivnější útoky mířily na IT firmy
Nejkoncentrovanější útočnou kampaň zaznamenala analýza v sektoru informačních technologií a profesionálních služeb. Skupina Titan mezi 11. a 13. červencem zasáhla několik poradenských firem, společností zaměřených na správu dat a poskytovatelů IT služeb.
Na výrobní a průmyslové podniky současně útočily skupiny Akira, Krybit a DeadLock. Riziko zde podle ComSource zvyšuje propojení provozních a IT technologií. Úspěšný útok na IT či datovou společnost navíc může představovat vstupní bod k dalším organizacím v jejím dodavatelském řetězci.
Útočníci napodobovali zaměstnance bank
Vedle ransomwaru se v červenci objevila také sofistikovaná forma podvodu zaměřená na mobilní bankovnictví. Skupina WindTapper kombinovala vishing v češtině, při němž útočníci vystupovali jako zaměstnanci bank, s malwarem WindRelay.
Ten dokázal v reálném čase přenášet NFC data platebních karet mezi obětí a platebním terminálem útočníka. K úspěchu útoku tak nebyla zapotřebí pouze technická stránka, ale také přesvědčivá sociální manipulace. Podle ComSource proto zůstává důležitou obranou také informovanost uživatelů, kteří obdrží podezřelý telefonát od údajné banky.
Přes 77 000 phishingových událostí
Souběžně probíhaly také phishingové kampaně skupiny xplogs22. Ta využívala návnady s tématikou smluv k šíření malwaru SnakeKeylogger a XWorm, přičemž její aktivita zasáhla obchod, energetiku, výrobu i finanční služby.
Za sledované období ComSource zaznamenal také 215 nových detekcí uniklých přihlašovacích údajů pocházejících z botnetů a phishingových zdrojů. Celkový počet phishingových událostí překročil 77 000, přičemž naprostá většina z nich byla identifikována a zablokována.
Dodavatelský řetězec zůstává slabým místem
Červencová data podle ComSource ukazují, že jednotlivé typy hrozeb se stále více prolínají. Ransomware, cílený phishing a mobilní podvody využívají různé přístupy, které se mohou vzájemně doplňovat.
Energetika, zdravotnictví a veřejná správa čelí útokům s potenciálně nejvyšším dopadem, zatímco IT služby a výroba zaznamenávají vysoký počet incidentů. Zvláštní riziko představují firmy, které spravují data nebo IT infrastrukturu pro další organizace, protože kompromitace jediného dodavatele může otevřít cestu k jeho zákazníkům.
Analýza českého kybernetického prostředí vznikla ve spolupráci s Group-IB, jejímž klíčovým partnerem v České republice je ComSource. Společnost se kybernetické bezpečnosti a síťové infrastruktuře věnuje od roku 2010 a od roku 2023 také datové analytice.
Zdroj: ComSource