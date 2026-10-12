Logitech představuje nové videokonferenční systémy s podporou AI

- Výrobce: Logitech
- Cena: Rally Bar 2: 105 599 Kč; Tap IP 2 a Tap Scheduler 2: shodně 32 299 Kč. Ceny dalších novinek zatím nebyly oznámeny.
- Více informací: https://news.logitech.com/press-releases/news-details/2026/From-Science-Fiction-to-the-Boardroom-Logitech-Previews-Breakthrough-Sound-Shape-Audio-Technology-in-New-Rally-Speakers-2-Pro-and-Max/default.aspx
Společnost Logitech představila dosud nejrozsáhlejší portfolio firemních produktů pro vybavení konferenčních místností. Novinky se zaměřují na kvalitnější videokonference, automatizaci provozu zasedacích prostor a přípravu firem na širší využití umělé inteligence. Mezi hlavní produkty patří videokonferenční zařízení Rally Bar 2, modulární systém Rally System 2 Pro a nová zvuková technologie Sound Shape.
Rally Bar 2 nabídne vyšší výkon pro AI
Rally Bar 2 je nástupcem konferenčního zařízení Rally Bar a cílí na středně velké až velké místnosti. Využívá procesor Qualcomm, který má nabídnout čtyřnásobný výpočetní výkon pro AI aplikace zpracovávané přímo v zařízení oproti jiným prodávaným videokonferenčním systémům. Obraz zajišťuje speciálně navržený objektiv s jednopalcovým snímačem, o zvuk se stará technologie Right Sound 3 s podporou AI.
Zařízení obsahuje čtyři reproduktory a šest mikrofonů s technologií beamforming. Integrované senzory dokážou rozpoznat přítomnost osob a poskytovat údaje o obsazenosti místnosti. Systém tak může například automaticky rezervovat místnost po příchodu účastníků a pomoci firmám lépe vyhodnocovat využití kancelářských prostor.
Rally Bar 2 je postaven na platformě Microsoft Device Ecosystem Platform a certifikován pro Microsoft Teams, Zoom Rooms a Google Meet. Výrobce zdůrazňuje také snadnou instalaci a konstrukci z hliníkového monobloku, která usnadňuje recyklaci.
Modulární systém pro velké konferenční místnosti
Pro rozlehlé, členité nebo děliteln é prostory Logitech připravil Rally System 2 Pro. Modulární řešení kombinuje několik zařízení a umožňuje sestavit konferenční systém podle konkrétních potřeb místnosti.
Součástí sestavy může být RoomMate 2 Pro, který podporuje až tři 4K displeje a připojení více kamer, reproduktorů a mikrofonních modulů. Rally AI Camera Pro kombinuje dvě kamery s širokoúhlým jednopalcovým snímačem a optickou PTZ konstrukcí. Technologie Right Sight 3 využívá více kamer a různé úhly záběru k automatickému zachycení vhodného pohledu na průběh jednání.
Pro propojení zařízení slouží technologie Logitech Link, která využívá běžné síťové kabely a nevyžaduje externí extendery ani PoE injektory. Rally Speaker 2 je zase síťový reproduktor se sedmi měniči, navržený pro zachování srozumitelnosti zvuku v přední i zadní části místnosti.
Sound Shape rozprostře zvuk až na 20 metrů
Nová technologie Sound Shape má řešit ozvučení velkých nebo architektonicky citlivých prostor, kde může být instalace stropních reproduktorů komplikovaná. Využívá soustředěné akustické vlny, které směrují zvuk k posluchačům a pomáhají udržet jeho rovnoměrnou hlasitost v celé místnosti.
Technologie bude součástí reproduktorů Rally Speaker 2 Pro a Rally Speaker 2 Max. První model obsahuje 32 mikroměničů, druhý 64 a je určen i pro velmi velké místnosti s délkou až 20 metrů.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nové ovladače a rezervační panel
Portfolio doplňují dotykový ovladač Tap IP 2 a rezervační panel Tap Scheduler 2. Oba produkty přinášejí vylepšený displej, přičemž Scheduler 2 nabízí také vyšší rozlišení, větší výpočetní výkon a integrovaný pohybový senzor.
Dostupnost a cena
Logitech Rally Bar 2 se doporučenou cenou 105 599 Kč a produkty Tap IP 2 a Tap Scheduler 2, každý za 32 299 Kč, se postupně uvádějí na světové trhy. Modulární Rally System 2 Pro, RoomMate 2 Pro a Rally Speaker 2 mají být dostupné v létě 2027.
Funkce přepínání mezi více kamerami v rámci Right Sight 3 má dorazit ve druhé polovině roku 2027 jako bezplatná aktualizace softwaru CollabOS.
Zdroj: Logitech