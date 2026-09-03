LOXONE přináší vlastní displeje pro chytré budovy. Ovládání už nemusí záviset na mobilu

- Výrobce: LOXONE
- Cena: neuvedena
- Více informací: https://www.loxone.com/cscz/
Automatizace dnes dokáže v budovách řídit vytápění, osvětlení, stínění, hudbu a řadu dalších technologií prakticky bez zásahu uživatele. S rostoucím počtem automatizovaných funkcí ale podle společnosti LOXONE nabývá na významu také způsob, jakým může člověk do jejich fungování jednoduše zasáhnout. Firma proto rozšiřuje své portfolio o vlastní nástěnné displeje Touch Pure Display a Wall Display 10″.
Obě novinky propojují ovládací prvky s vizualizací aktuálního stavu budovy. Uživatel tak může přímo na displeji získat přehled o jednotlivých technologiích a zároveň je ovládat. Řešení je určeno nejen pro pravidelné uživatele budovy, ale také pro návštěvníky nebo další osoby, které nemusí mít přístup k mobilní aplikaci LOXONE.
Ovládání bez mobilní aplikace
Displeje umožňují ovládat například osvětlení, stínění, vytápění nebo hudbu a současně zobrazují informace o aktuálním stavu systému. Ovládací prvky lze přizpůsobit konkrétnímu využití místnosti, takže uživatel nemusí pro každou změnu hledat příslušnou funkci v mobilní aplikaci.
Výrobce tím reaguje také na situace, kdy mobilní telefon není vhodným prostředkem pro ovládání. Nástěnný displej může být praktičtější například v kanceláři, hotelu nebo jiné komerční budově, kde se v průběhu dne střídá větší množství lidí. Ovládání je v takovém případě dostupné přímo na místě a není závislé na konkrétním zařízení uživatele.
Vlastní hardware i software
LOXONE u nových displejů zdůrazňuje, že jde o plnohodnotnou součást jejího systému. Firma tak má pod kontrolou hardware i software a může zajistit konzistentní uživatelské prostředí a dlouhodobou kompatibilitu.
Důvodem pro vývoj vlastních zařízení je podle LOXONE také závislost aplikací určených pro hardware třetích stran na konkrétním zařízení, operačním systému a dalším softwaru. Změna platformy nebo ukončení podpory konkrétního zařízení může v takovém případě ovlivnit fungování aplikace. Vlastní displeje mají toto riziko omezit a zajistit předvídatelnější provoz.
Dvě velikosti pro různé použití
Touch Pure Display kombinuje nástěnné ovládání s integrovaným displejem. Podle společnosti nabízí okamžitý přehled o ovládaných funkcích a zobrazené prvky lze přizpůsobit podle konkrétní místnosti. Z fotografií dodaných výrobcem je patrné kompaktní provedení určené pro instalaci přímo do interiéru.
Větší Wall Display 10″ nabízí rozměrnější zobrazovací plochu. Ta je určena především pro přehlednější vizualizaci většího množství funkcí a provozních informací. Displej tak může fungovat jako centrální ovládací bod pro technologie automatizované budovy.
Jas se přizpůsobuje denní době
Oba displeje byly navrženy také s ohledem na jejich trvalé umístění v interiéru. Automaticky reagují na denní dobu a během noci omezují jas i množství zobrazovaných informací. Cílem je, aby displeje uživatele nerušily, ale současně zůstaly kdykoli připravené k použití.
Výrobce zároveň uvádí, že zařízení byla navržena tak, aby přirozeně zapadla do interiéru. Důraz tak není pouze na samotnou funkčnost, ale také na to, aby se ovládací prvek mohl stát běžnou součástí prostředí, v němž je instalován.
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LOXONE míří i na komerční budovy
Nové displeje nejsou určeny pouze pro chytré domácnosti. LOXONE své systémy využívá také v kancelářích, hotelech, restauracích nebo skladech, kde může být jednoduché fyzické ovládání důležité pro zaměstnance, hosty i návštěvníky.
Společnost vznikla v roce 2009 a na trh tehdy uvedla vlastní Miniserver. Podle údajů výrobce dnes její řešení najdeme ve více než 350 000 projektech ve více než 100 zemích a firma zaměstnává přes 1 300 lidí po celém světě. Zaměřuje se přitom na automatizaci budov s důrazem na komfort, bezpečnost a energetické úspory.
Dostupnost a cena
LOXONE nové displeje Touch Pure Display a Wall Display 10″ představila 26. srpna 2026. V tiskových materiálech výrobce cenu ani konkrétní termín uvedení jednotlivých modelů na český trh nezmiňuje.