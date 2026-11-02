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Malá firma, velká rizika. Zyxel nabízí bezpečnostní router s cloudovou správou

redakce
Dnes
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Autor: Zyxel
Malé firmy potřebují chránit svou síť, často ale nemají rozpočet ani kapacity na složitá bezpečnostní řešení. Zyxel USG LITE 60AX cílí právě na tento segment.
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Pro malou firmu může být výpadek internetu nebo napadení sítě mnohem větší problém než pro velkou společnost s vlastním IT oddělením. E-mail, objednávky, platby i práce zaměstnanců často stojí na několika málo zařízeních, o která se někdo musí průběžně starat. Právě tady se ukazuje význam řešení, které není zbytečně složité na provoz ani nákladné na správu.

Bezpečnost bez nákladů

Kybernetická bezpečnost je pro malé a střední podniky stále důležitější. Ransomware, krádeže digitální identity i sofistikované podvody představují každodenní riziko, zároveň však firmy bez rozsáhlého IT zázemí často hledají řešení s předvídatelnými náklady.

Zyxel Networks proto nabízí bezpečnostní router USG LITE 60AX, který při nákupu obsahuje balíček licenčních služeb na rok zdarma (1 YR Elite Pack). Základní filtraci na bázi IP/URL reputace lze využívat zdarma, zatímco pokročilé funkce, například Content Filter nebo Ransomware Prevention Premium, je možné po prvním roce dokoupit formou licencí LIC-SCR ELITE na měsíc, rok nebo tři roky.

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Konektivita pro nepřetržitý provoz

USG LITE 60AX kombinuje několik prvků důležitých pro firemní síť:

  • Konektivita: 4× GbE LAN, 1× 2.5 GbE LAN a 2.5 GbE WAN pro vysokorychlostní přenosy dat.
  • Dual WAN: dvě internetové linky lze využít pro Failover při výpadku nebo Load balancing při vyšším provozu.
  • Wi-Fi 6 Mesh: integrovaná bezdrátová síť zajišťuje rychlé a stabilní pokrytí.

Cloudová správa

Díky integraci do cloudového ekosystému Nebula lze USG LITE 60AX spravovat vzdáleně. To je praktické zejména pro poskytovatele řízených služeb (MSP), kteří mohou monitorovat síť a její kybernetickou ochranu bez nutnosti fyzické přítomnosti u zákazníka.

Wazuh školení

USG LITE 60AX tak propojuje bezpečnostní funkce s konektivitou a cloudovou správou v jednom zařízení. Pro malé firmy a segment SOHO představuje cestu k robustní ochraně s jasně stanovenými licenčními podmínkami.

Zdroj: Zyxel

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redakce

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