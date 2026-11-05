Mercusys MR78X je nový Wi-Fi 6 router za tisícovku. Nabízí rychlost až 2,7 Gb/s i VPN

- Výrobce: Mercusys
- Cena: 999 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/wifi-router/mr78x/v1/
Mercusys představil nový dvoupásmový router MR78X, který cílí na domácnosti s větším počtem připojených zařízení. Využívá standard Wi-Fi 6 a slibuje souhrnnou bezdrátovou rychlost až 2 702 Mb/s. Výbavu doplňují čtyři externí antény, gigabitové porty a technologie, které mají zlepšit stabilitu připojení při současném provozu více zařízení.
Wi-Fi 6 s rychlostí až 2,7 Gb/s
Router nabízí rychlost až 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a dalších 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Technologie OFDMA a MU-MIMO umožňují efektivnější komunikaci s více zařízeními současně. Podporována je také modulace 1024-QAM a 160MHz kanály, které přispívají k vyšším přenosovým rychlostem.
Funkce Smart Connect automaticky vybírá vhodné frekvenční pásmo podle aktuálních podmínek. Technologie Target Wake Time (TWT) zase pomáhá snižovat spotřebu energie připojených zařízení. Router se tak hodí pro streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní, videohovory i rychlé stahování.
Čtyři antény a podpora EasyMesh
O bezdrátové pokrytí se starají čtyři externí všesměrové antény. Technologie Beamforming pomáhá zaměřovat signál směrem k připojeným zařízením, zatímco BSS Coloring omezuje vzájemné rušení od okolních Wi-Fi sítí.
Mercusys MR78X podporuje také EasyMesh. Díky tomu jej lze propojit s dalšími kompatibilními zařízeními a vytvořit jednotnou mesh síť s jedním názvem Wi-Fi a heslem. Pokrytí domácnosti tak lze podle potřeby rozšířit do dalších místností nebo vzdálenějších částí domu. Technologie je kompatibilní také s podporovanými zařízeními jiných výrobců.
Nechybí gigabitové porty ani VPN
Pro kabelové připojení jsou k dispozici jeden gigabitový port WAN a tři gigabitové porty LAN. Připojit lze například počítač, herní konzoli nebo chytrý televizor. Router lze podle potřeb domácí sítě provozovat také v režimu přístupového bodu.
V oblasti zabezpečení nabízí WPA3, rodičovskou kontrolu, síť pro hosty a funkci QoS pro správu síťového provozu. Zajímavostí je podpora VPN serveru i klienta, a to včetně protokolů OpenVPN, WireGuard, PPTP a L2TP/IPSec. Funkce Kill Switch při výpadku VPN automaticky odpojí internetové připojení, aby se data nepřenášela mimo zabezpečené spojení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Správa přes mobilní aplikaci
Nastavení a následná správa routeru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS. Ta umožňuje kontrolovat připojená zařízení, nastavovat síť pro hosty, upravovat rodičovskou kontrolu a spravovat další funkce domácí sítě.
Dostupnost a cena
Mercusys MR78X je určen pro domácnosti, které hledají cenově dostupný router s podporou Wi-Fi 6 a pokročilejšími funkcemi. Doporučená maloobchodní cena činí 999 Kč.
Zdroj: Mercusys