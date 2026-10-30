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Michal Kalenda (Consulta): Dobrý servis v krabici nepošlete

Jakub Fišer
Dnes
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Michal Kalenda, Consulta Bürotechnik
Autor: Consulta
Když se poprvé spouštěla EET, v Consultě ze dne na den začaly zvonit telefony. Teď se evidence tržeb vrací. Majitel Michal Kalenda vysvětluje, proč firma sází na partnery a jak jim pomůže český systém Conto.
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Co vám z první EET utkvělo nejvíc?

Jak rychle se klid změnil v nápor. Dlouho se zdálo, že je času dost, pak chtěl každý pokladnu nejlépe včera. Poslat krabici je snadné. My ale pokladnu nastavujeme podle potřeb provozu a zaškolíme obsluhu. První EET nás naučila, že dobrý servis v krabici nepošlete.

Proto se připravujeme už teď. Certifikáty se mají vydávat od listopadu, v lednu 2027 má začít pilotní a v únoru ostrý provoz. Nechystáme jen software a zařízení, ale i lidi v regionech. Zákazník má mít na koho se obrátit nejen při spuštění EET, ale i dlouho potom.

Těmi lidmi myslíte své partnery?

Přesně tak. Náš obchod stojí na partnerech, koncovým zákazníkům prodáváme jen výjimečně. Partner svého klienta zná: ví, zda má obchod, restauraci nebo síť poboček, a často se mu stará i o další IT. Není jen prodejcem pokladny, ale někým, na koho se klient může dlouhodobě spolehnout.

Takto fungovala i zakázka pro pivovar. My jsme připravili společné řešení a nabídku, partneři zajistili instalace v provozech po celé republice.

EET přinese jednorázovou vlnu zakázek. Lze na tom postavit dlouhodobý byznys?

EET může otevřít dveře k dlouhodobé spolupráci. Bistro začne s jednou pokladnou, časem přidá zahrádku, sklad nebo další pokladní místo. Partner mu pomáhá s nastavením, servisem i dalším IT a může růst spolu s ním.

Nejmenšímu živnostníkovi může stačit bezplatná státní aplikace a je fér to přiznat. Nechceme prodávat pokladnu za každou cenu, ale najít řešení, které pro daný provoz dává smysl.

Proč by tou pokladnou mělo být právě Conto?

Conto vyvíjíme sami v Česku. Když partner potřebuje úpravu nebo propojení s jinou aplikací, mluví přímo s lidmi, kteří ho tvoří. Systém roste s provozovnou. Také pokladny Quorion vybíráme podle provozu: někde se hodí dotykový model, jinde jednoduchý s tlačítky. Když starší zařízení novou EET nezvládne, máme čím ho nahradit. Na trhu jsme od roku 1997, nejsme firma, která se objeví s EET a zase zmizí.

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Ve firmě už při studiu vysoké školy pomáhá i vaše dcera. Co vám přináší?

Především jiný pohled. Zapojuje se do marketingu i rozvoje produktů a přichází s otázkami, které bychom si sami možná nepoložili. Zkušenost je důležitá, ale mladší generace nám pomáhá posouvat se dál.

Kolik bude podpora EET 2.0 zákazníky stát?

Za podporu EET 2.0 se v Contu nic nepřiplácí. Plnění zákonné povinnosti nechceme prodávat jako doplněk. Aktuální verze dostane podporu v běžné aktualizaci, stačí nastavit certifikát. U starší verze je potřeba upgrade. Partner tak nemusí zákazníkovi vysvětlovat příplatek za samotnou podporu EET.

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Pro koho může být partnerství s Consultou zajímavé?

Pro prodejce pokladen, menší IT firmy, počítačové servisy, systémové integrátory i dodavatele kancelářské nebo AV techniky. Nehledáme ale jen další bod na mapě. Důležité je, aby partner znal své zákazníky, měl jejich důvěru a chtěl se o ně starat i po prodeji. Dlouhodobá spolupráce je pro nás zkrátka důležitější než samotný prodej pokladny.

Zdroj: Channeltrends

Seriál: Channeltrends 3/26
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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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