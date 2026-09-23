Michal Vodák vede Flywheel. Omnicom posiluje divizi zaměřenou na retail média

Společnost Omnicom Media mění vedení své specializované divize Flywheel, která se zaměřuje na e-commerce, marketplaces a retail média. Do pozice Flywheel Director nastoupil Michal Vodák. Dosavadní ředitel Daniel Blažek ve skupině Omnicom zůstává a nově se bude věnovat rozvoji regionálního byznysu.
Vodák přichází z FTV Prima
Michal Vodák má zkušenosti z oblasti médií, e-commerce a marketingu. Před nástupem do Omnicom Media působil jako marketingový ředitel FTV Prima. Dříve zastával vedoucí marketingové pozice ve společnostech Notino a Heureka Group.
V Heureka Group působil také jako Chief Operating Officer a člen vedení skupiny. Podle Omnicom Media se během jeho působení tržby z retail médií za šest let zpětinásobily. Zkušenosti získal také ve společnostech Seznam.cz a Mafra.
Retail média se rozšiřují
Vodák se chce ve Flywheel zaměřit na další rozvoj retail médií a e-commerce. Podle něj jde o segment, jehož význam v reklamním trhu roste. Firmy zároveň podle Omnicomu stále častěji budují dlouhodobá partnerství s retailovými sítěmi a spolupracují s větším počtem platforem.
Retail média přitom podle společnosti nepředstavují pouze reklamní prostor na e-shopech. Stávají se také zdrojem dat a nástrojem pro oslovení zákazníků v různých fázích nákupní cesty.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
Daniel Blažek se přesouvá k regionálnímu byznysu
Dosavadní ředitel Flywheel Daniel Blažek zůstává v rámci skupiny Omnicom. Nově se bude věnovat rozvoji regionálního byznysu. Změna vedení tak podle společnosti navazuje na další rozvoj pražské agenturní skupiny.
Flywheel je nástupcem společnosti Transact, která vstoupila na český trh v roce 2022. Po třech letech prošla transformací a stala se součástí globální značky Flywheel. Ta dnes působí na více než 400 marketplace platformách ve více než 30 zemích a poskytuje značkám služby v oblasti retail médií, e-commerce a marketplace managementu.
Zdroj: Omnicom, Flywheel