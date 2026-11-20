Zákazníci se AI bezpečností začínají zabývat
Podle výzkumu zpracovaného pro Fortinet 74 % českých firem souhlasí, že AI výrazně urychluje a zefektivňuje kybernetické útoky. AI nebo automatizaci v obraně však používá jen 46 % z nich. Globální Fortinet Skills Gap Report 2026 ukazuje, že 91 % organizací bezpečnostní nástroje s AI používá nebo je testuje a 84 % respondentů uvádí, že týmům pomáhají pracovat efektivněji. Obavy ale přetrvávají: obranu proti útokům s využitím AI uvádí jako hlavní starost 44 % dotázaných.
Firmy tak potřebují využívat AI v obraně a zároveň zabezpečit AI, kterou samy nasazují. O roli AI v kyberbezpečnosti hovořil Ondřej Šťáhlavský, regionální senior ředitel společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu, v keynote na říjnové konferenci Fortinet Security Day v Praze.
Čeho si zákazníci a jejich dodavatelé musí všimnout
Velké jazykové modely (LLM) a autonomní agenti získávají přístup k citlivým datům, firemním aplikacím i kritickým procesům. Tradiční bezpečnostní nástroje kontrolují IP adresy, podpisy a obsah, ale nevyhodnocují příkazy a odpovědi z pohledu hrozeb. Ty se mohou skrývat v zadáních, odpovědích modelů i komunikaci přes Model Context Protocol (MCP) a vést ke zneužití nástrojů a API.
FortiAIGate funguje jako kontrolní bod v reálném čase mezi aplikacemi a modely AI. Vynucuje pravidla podle modelu, aplikace, role uživatele i kontextu a zkoumá text, obrázky, zvuk, video i kód. Pro projekty, ve kterých integrátoři řeší compliance a řízení rizik, jsou důležité tyto funkce:
- Rozšířená ochrana před únikem dat (DLP) rozpozná 35 typů osobních a důvěrných údajů, které lze zablokovat nebo redigovat.
- Správci nastavují oprávnění modelů, rozpočty a limity výdajů. Škodlivé výzvy a útoky typu „Denial-of-Wallet“ se zastaví dřív, než spotřebují tokeny nebo výkon GPU.
- Více než 50 předdefinovaných zásad usnadňuje compliance a auditorům lze poskytnout podrobné protokoly.
- Přehled o agentech ukazuje, kteří pracují ve firmě a s jakými aplikacemi, daty a servery MCP komunikují.
Dvě varianty nasazení
FortiGuard Inline AI Security Service využívá stávající schopnosti Fortinetu k odhalování skrytého využití AI a k uplatňování zásad DLP. Zákazníci FortiGate ji mohou aktivovat bez samostatné infrastruktury pro zabezpečení AI. Organizace s vyššími nároky na soukromí a suverenitu mohou FortiAIGate provozovat u sebe, na místě nebo ve vlastním cloudu, na platformě Kubernetes s grafickými procesory NVIDIA. Výzvy, odpovědi, data i protokoly pak zůstávají uvnitř jejich prostředí.
„Organizace potřebují zabezpečení založené na umělé inteligenci, které se dokáže přizpůsobovat rychlosti, s jakou se AI v podniku zavádí,“ říká Ondřej Šťáhlavský. „FortiAIGate poskytuje základ pro tuto širší strategii a dává zákazníkům flexibilitu v tom, jak nasazují a využívají zabezpečení AI na základě svých požadavků na náklady, výkon, ochranu soukromí a suverenitu.“
Navázání na ekosystém Fortinet
FortiAIGate využívá vysoce výkonná ochranná opatření pro AI, rozšířené kontroly přístupu a dodržování předpisů, viditelnost stínové AI a agentů i technologie z nedávné akvizice společnosti Virtue AI. Spolu s FortiGuard Inline AI Security Service propojuje kontrolu AI a řízení fungování s funkcemi Fortinetu pro síť, aplikace, cloud, data, identitu a bezpečnostní operace. Organizace tak získávají konzistentnější přístup ke správě rizik napříč uživateli, aplikacemi, modely, agenty a infrastrukturou. Zázemí poskytuje FortiGuard Labs, elitní výzkumná organizace Fortinetu, která vyvíjí a využívá strojové učení a AI.
Fortinet tak nabízí jednotnější přístup k zabezpečení AI, aniž by přidával nesourodé nástroje a zvyšoval provozní složitost.