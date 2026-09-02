Nové POCO F9 Ultra míří na hráče. Nabídne až 185 FPS, 200Mpx fotoaparát a solidní baterii

- Výrobce: Xiaomi
- Cena: POCO F9 Pro od 16 999 Kč, POCO F9 Ultra od 18 999 Kč
- Více informací: https://press.livepr.cz/poco-predstavuje-radu-poco-f9-s-nekompromisnim-vykonem-vlajkove-tridy-a-hranim-pri-185-fps/
POCO představilo novou generaci své řady F, která zahrnuje modely POCO F9 Ultra a POCO F9 Pro. Výrobce se u obou smartphonů zaměřil především na výkon, mobilní hraní a displej, zároveň ale výrazně posílil také fotografickou výbavu, zvuk a kapacitu baterie. Vrcholný F9 Ultra využívá nejvýkonnější mobilní platformu Qualcomm a oba telefony doplňuje samostatný obrazový čip VisionBoost D8.
F9 Ultra zvládne až 185 FPS
POCO F9 Ultra pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, který v interním testu AnTuTu dosáhl skóre 4 165 108 bodů. Výkon procesoru doplňuje čip VisionBoost D8, jenž se v řadě F objevuje vůbec poprvé. Ten umožňuje využívat funkci Smart Frame Rate s frekvencí až 185 FPS a současně technologii AI Super Resolution pro ostřejší obraz.
Vysoká snímková frekvence má být jednou z hlavních předností telefonu při hraní. Nativní podporu 185 FPS nabízí podle výrobce více než 20 herních titulů, dalších pět her může této hodnoty dosáhnout prostřednictvím Smart Frame Rate. Technologie WildBoost Engine navíc optimalizuje herní výkon a podle POCO zkracuje interval mezi jednotlivými snímky oproti 120 FPS o 3 ms.
Herní výbavu doplňuje okamžitá vzorkovací frekvence dotyku až 4 800 Hz, vícedotyková vzorkovací frekvence 480 Hz a vzorkovací frekvence gyroskopu až 200 Hz. O stabilní výkon při delším hraní se stará systém chlazení POCO 3D IceLoop.
AMOLED displej má jas až 10 000 nitů
Oba telefony používají AMOLED displeje POCO HyperRGB s obnovovací frekvencí až 185 Hz. F9 Ultra nabízí úhlopříčku 6,9 palce, zatímco F9 Pro má kompaktnější 6,59palcový panel. Technologie HyperRGB využívá samostatné červené, zelené a modré subpixely a má nabídnout obraz srovnatelný s 2K displeji při nižší spotřebě energie.
POCO u nové řady jako první na světě nasazuje luminiscenční materiál M11. Díky němu může špičkový jas dosáhnout až 4 500 nitů, respektive až 10 000 nitů při HDR obsahu. Výrobce současně uvádí certifikaci TÜV Rheinland Quadruple Eye Care, která má pomáhat omezovat únavu očí při delším používání.
Ultra nabídne 2.1kanálový zvuk
POCO se zaměřilo také na zvukovou výbavu a pokračuje v rozšířené spolupráci se společností Bose. F9 Ultra kombinuje dvojici symetrických stereofonních reproduktorů 1115D s velkým samostatným subwooferem 1620. Výsledkem má být 2.1kanálová zvuková soustava s výraznější basovou složkou a širší zvukovou scénou.
F9 Pro používá dvojici symetrických superlineárních reproduktorů 1115F doplněných konstrukcí Sealed Cavity Design. Oba modely mají dva zvukové profily – Dynamic a Balanced – a podporují také nový Game Audio Mode, který zvýrazňuje například zvuk kroků a pomáhá hráčům lépe určit jejich směr. Tato funkce bude dostupná prostřednictvím aktualizace OTA od září 2026.
Baterie mají až 8 050 mAh
Výrazného vylepšení se dočkala také energetická výbava. POCO F9 Ultra dostal největší baterii v historii řady POCO F s kapacitou 8 050 mAh. Díky použití technologie křemíku a uhlíku dosahuje baterie podle výrobce vysoké energetické hustoty při zachování relativně štíhlé konstrukce a má zajistit až dvoudenní výdrž.
POCO F9 Pro má baterii s kapacitou 6 330 mAh. Oba telefony podporují 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge. Nechybí ani reverzní nabíjení, a to výkonem až 27 W přes kabel a až 22,5 W bezdrátově.
Poprvé 200Mpx fotoaparát
Nová řada přináší výrazný posun také ve fotografování. Oba modely jsou prvními telefony POCO s 200Mpx hlavním fotoaparátem, který je vybaven optickou stabilizací obrazu. Samostatný 200Mpx režim má nabídnout dostatek detailů pro následné ořezy a úpravy snímků. Přední strana pak disponuje 32Mpx fotoaparátem.
F9 Ultra navíc přidává 5× periskopický teleobjektiv, který doplňuje 10× bezztrátový a 20× AI Ultra Zoom. F9 Pro používá 50Mpx teleobjektiv s 2,5× optickým přiblížením a plovoucí konstrukcí čoček, která umožňuje zaostřit už ze vzdálenosti 10 cm. Oba telefony podporují také funkci Live Cinematography pro záznam 4K videa s automatickými přechody zaostření a plynulým přepínáním objektivů.
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F9 Pro může ve tmě svítit
POCO se pokusilo odlišit novou řadu také designem. F9 Ultra má na zadní straně dynamické světlo s personalizovanými efekty pro hovory, oznámení, hry nebo přehrávání hudby. F9 Pro ve variantě Aurora Green má jako první POCO luminiscenční celou zadní plochu, která po vystavení světlu ve tmě jemně září. Pomocí samostatně prodávaného modrofialového laserového ukazovátka lze na záda telefonu vytvářet také vlastní světelné obrazce.
Dostupnost a cena
POCO F9 Pro bude v Česku dostupný ve variantě 12 GB RAM + 256 GB za doporučenou cenu 18 299 Kč. V rámci zaváděcí nabídky od 1. do 20. září 2026 bude stát 16 999 Kč. K dispozici bude v barvách White, Aurora Green a Black.
POCO F9 Ultra bude nabízen ve variantách 12 GB + 256 GB a 16 GB + 512 GB. Doporučené ceny činí 21 499 Kč, respektive 23 999 Kč. V rámci zaváděcí nabídky ceny klesnou na 18 999 Kč a 21 499 Kč.
Zdroj: Xiaomi, Poco