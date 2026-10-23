Novinky v eD system: Tajčman přebírá vedení marketingu, Židek nákup periferií

Distributor IT technologií eD system změnil vedení marketingu a nákupního týmu periferií. Marketingovým ředitelem se od 1. října 2026 stal Milan Tajčman, který předtím čtyři roky vedl byznysovou unitu periferií. Její vedení převzal Martin Židek, dlouholetý manažer společnosti.
Tajčman chce ve vedení marketingu využít zkušenosti z řízení obchodních a produktových týmů, spolupráce s výrobci a partnery i z prostředí e-commerce. Před nástupem do eD system působil tři roky jako obchodní ředitel společnosti TS BOHEMIA. V eD system začal pracovat v roce 2022 a během svého působení vedl jeden z největších týmů nákupního oddělení.
Pod jeho vedením eD system opakovaně obhájil pozici nejsilnějšího distributora v oblasti tiskových řešení a získával ocenění od značek Canon, HP, Xerox a Brother. Firma zaznamenala úspěchy také v segmentu monitorů a paměťových produktů Samsung.
Martin Židek přebírá tým eD system
Novým Business Unit Managerem pro periferie se stává Martin Židek, který je s eD system spojený jedenáct let. Během své kariéry prošel logistikou i produktovým managementem a postupně převzal odpovědnost za distribuci klíčových značek v oblasti tisku.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
V posledních letech se věnoval především rozvoji značek Xerox a Canon. Ve spolupráci s obchodním týmem pomohl vybudovat byznys, který od roku 2022 vzrostl o více než 80 %. Zkušenosti má také z retailu, e-commerce a projektového byznysu a dlouhodobě spolupracuje s partnery na českém i slovenském trhu.
V marketingovém vedení nadále zůstává Martina Brauner, která v eD system působí již 16 let. Zodpovídá za vybrané rozvojové projekty a bude spolupracovat s Tajčmanem na vedení marketingu.
Podle výkonného ředitele eD system Šimona Churého souvisejí personální změny s dalším rozvojem společnosti a snahou posílit podporu výrobců i prodejců. Firma chce těsněji propojit marketing, nákup a obchod a využít dosavadní zkušenosti nového vedení k dalšímu rozvoji podnikání.
Zdroj: eD system