Nový Mac mini M6 a Mac Studio přichází. Cílí hlavně na provoz lokální AI

- Výrobce: Apple
- Cena: Mac mini od 25 990 Kč, Mac Studio od 69 990 Kč
- Více informací: https://www.apple.com/cz/newsroom/
Apple představilo novou generaci svých stolních počítačů Mac mini a Mac Studio. Zatímco menší model dostává zcela nový čip M6 a výkonnější variantu M5 Pro, Mac Studio posouvá hranice výkonu díky čipům M5 Max a M5 Ultra. Společným tématem obou novinek je výrazný nárůst výkonu pro umělou inteligenci, profesionální práci a lokální zpracování stále větších AI modelů.
Mac mini s M6 nabídne až 4× vyšší AI výkon
Základní verze nového Macu mini využívá čip M6 s 12jádrovým CPU a 12jádrovým GPU. Grafická část má nově Neural Acceleratory v každém jádru, které mají pomáhat především při úlohách využívajících umělou inteligenci. Apple uvádí až 4× vyšší AI výkon a 2× rychlejší grafiku ve srovnání s generací s čipem M4. Nový dvojitý 16jádrový Neural Engine má být až 2× výkonnější.
Mac mini s M6 standardně nabízí 16 GB jednotné paměti, kterou lze navýšit až na 32 GB. Propustnost paměti dosahuje až 170 GB/s. Apple novinku prezentuje nejen jako kompaktní domácí počítač, ale také jako zařízení vhodné pro kreativní práci, vývoj a nepřetržitě běžící AI operace.
Model s M5 Pro
Náročnějším uživatelům je určen Mac mini s čipem M5 Pro. Ten může mít až 18jádrové CPU a 20jádrové GPU s podporou hardwarově akcelerovaného sledování paprsků třetí generace. Apple jej určuje například pro vývoj aplikací, střih a renderování videa, 3D grafiku, vizuální efekty nebo vědecké simulace.
Model s M5 Pro podporuje až 64 GB jednotné paměti s propustností 307 GB/s. Díky tomu má zvládat větší lokální AI modely, komplexnější 3D scény, práci s ProRes RAW i vlastními datovými sadami. Ve srovnání s předchozím Macem mini s M4 Pro Apple uvádí například až 4× rychlejší zpracování LLM promptů v aplikaci LM Studio.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a rychlejší připojení
Obě varianty Macu mini podporují Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a 2,5Gb ethernet, přičemž za příplatek bude k dispozici také 10Gb ethernet. Na přední straně zůstávají dva porty USB-C a sluchátkový konektor, na zadní straně pak HDMI a ethernet. Základní model s M6 má tři porty Thunderbolt 4, zatímco varianta s M5 Pro dostává rychlejší Thunderbolt 5.
Právě Thunderbolt 5 umožňuje u výkonnější konfigurace také propojit několik Maců mini do clusteru pro práci s většími AI modely. Novinkou je rovněž podpora genlocku přes USB-C, která umožňuje přesnou synchronizaci displeje a kamery při profesionální produkci.
Mac Studio dostává M5 Max a nový M5 Ultra
Ještě výraznější posun přináší nová generace Macu Studio. Apple ji nabízí s čipem M5 Max nebo zcela novým M5 Ultra a označuje ji za nejvýkonnější Mac, který kdy vytvořil. Novinka cílí na vývojáře, tvůrce, AI výzkumníky, datové vědce a další profesionály s extrémními nároky na výkon.
Mac Studio s M5 Max může být vybaven 18jádrovým CPU, až 40jádrovým GPU a až 128 GB jednotné paměti. Výkonnější M5 Ultra pak nabízí až 36jádrové CPU, až 80jádrové GPU a především až 512 GB jednotné paměti s propustností až 1,2 TB/s. Taková konfigurace má umožnit lokální provoz rozsáhlých jazykových modelů bez nutnosti využívat cloudovou infrastrukturu.
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Výkon pro AI i práci s 8K videem
Apple uvádí, že Mac Studio s M5 Ultra nabízí až 4,3× vyšší špičkový výkon pro AI oproti předchozímu M3 Ultra, zatímco M5 Max dokáže AI úlohy zpracovávat až 3,9× rychleji než předchozí generace. Oba čipy využívají Neural Acceleratory integrované přímo v jednotlivých jádrech GPU.
Vedle AI je nový Mac Studio určen také pro náročnou práci s grafikou a videem. M5 Max podporuje sledování paprsků třetí generace a disponuje mediálním enginem pro hardwarově akcelerované zpracování formátů H.264, HEVC, ProRes a AV1. Apple uvádí, že počítač zvládne například color grading nekomprimovaného 8K videa nebo současné zpracování většího množství video streamů.
Cena a dostupnost
Nové Macy lze v Česku předobjednat od 25. srpna a do prodeje se dostanou 22. září. Mac mini s čipem M6 začíná na ceně 25 990 Kč, zatímco konfigurace s M5 Pro vyjde minimálně na 47 990 Kč.
Mac Studio s čipem M5 Max bude dostupný od 69 990 Kč. Výkonnější konfigurace s M5 Ultra začíná na 154 990 Kč. Varianta vybavená maximálními 512 GB jednotné paměti se podle Applu začne prodávat koncem října.
Zdroj: Apple