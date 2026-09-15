Nový TP-Link Archer BE550: slibuje Wi-Fi 7 a rozšíření pomocí EasyMash

- Výrobce: TP-Link
- Cena: od 5 490 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/archer-be550/
Domácí Wi-Fi dnes obsluhuje výrazně více zařízení než dříve. K notebookům a telefonům se přidávají chytré televizory, herní konzole, kamery, tiskárny, reproduktory nebo další prvky chytré domácnosti. TP-Link Archer BE550 je proto navržen jako základ domácí sítě pro uživatele, kteří potřebují zvládnout větší množství současně připojených zařízení.
Tři pásma a Wi-Fi 7
Archer BE550 pracuje ve třech pásmech – 2,4, 5 a 6 GHz. Jejich teoretické rychlosti dosahují až 574, 2880 a 5760 Mb/s, tedy dohromady až 9214 Mb/s. Z této kombinované kapacity vychází označení BE9300.
Samotné označení samozřejmě neznamená, že router automaticky zajistí takovou rychlost internetového připojení. Výsledek závisí také na tarifu, koncových zařízeních, rušení a konkrétním prostředí. Tři pásma ale poskytují více prostoru pro komunikaci v domácnosti s větším počtem zařízení.
Multi-Link Operation pro náročnější provoz
Router využívá technologie standardu Wi-Fi 7, včetně funkce Multi-Link Operation (MLO). U kompatibilních zařízení umožňuje využívat více pásem současně, což může přispět k vyšší propustnosti, nižší odezvě a stabilnějšímu připojení.
Součástí výbavy jsou také 320MHz kanály v pásmu 6 GHz, 4K-QAM a Multi-RU. Jejich přínos se projeví především při vyšším zatížení sítě a s kompatibilními zařízeními. Pro hráče může být důležitá stabilnější odezva, zatímco při práci z domova se hodí spolehlivé připojení například během videohovorů.
Pět 2,5Gb/s portů
Bezdrátové připojení doplňuje rychlá kabelová konektivita. Archer BE550 má jeden 2,5Gb/s WAN port a čtyři 2,5Gb/s LAN porty. Celkem tedy nabízí pět 2,5gigabitových portů.
To se hodí například pro stolní počítač, herní konzoli, pracovní stanici nebo NAS. Pokud další zařízení podporují 2,5Gb/s Ethernet, lze mezi nimi přenášet data výrazně rychleji než v klasické gigabitové síti. WAN port zase umožní využít internetové připojení až do 2,5 Gb/s, pokud jej podporuje poskytovatel i další vybavení.
Pokrytí lze rozšířit pomocí EasyMesh
O bezdrátový signál se stará šest interních antén s podporou Beamformingu. Skutečné pokrytí ale závisí na velikosti a konstrukci konkrétního prostoru. V patrovém domě nebo v domácnosti se silnými zdmi proto nemusí jeden router stačit.
Archer BE550 podporuje EasyMesh, takže jej lze v případě potřeby rozšířit kompatibilním routerem nebo extenderem. TP-Link zároveň upozorňuje, že Archer BE550 není součástí platformy Deco – využívá standard EasyMesh.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Správa přes telefon i zabezpečení
Ke správě routeru slouží aplikace TP-Link Tether. Přes telefon lze síť nastavit, kontrolovat připojená zařízení a upravovat její základní nastavení.
Pro domácnosti s dětmi je k dispozici také rodičovská kontrola v rámci HomeShield, například pro nastavení časových limitů nebo omezení přístupu k nevhodnému obsahu. Některé pokročilé funkce HomeShield jsou dostupné pouze v placeném tarifu.
Router podporuje také samostatnou IoT síť, takže chytrá zařízení nemusí sdílet stejnou síť s pracovními počítači a telefony. Pro zabezpečení a vzdálený přístup jsou k dispozici WPA3 a VPN funkce.
Dostupnost a cena
TP-Link Archer BE550 je určen především pro domácnosti s větším počtem zařízení, hráče, uživatele pracující z domova a majitele NAS. Díky Wi-Fi 7 a třem pásmům nabízí prostor pro novější zařízení, zatímco pět 2,5Gb/s portů umožňuje vybudovat rychlou kabelovou část domácí sítě.
Router je již v prodeji a pořídíte jej od 5 490 Kč. Některé e-shopy jej díky různým slevovým akcím nabízí i za 4,5 tisíce korun.
Zdroj: TP-Link