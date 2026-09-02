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O2 zásadně mění úzké vedení. Přichází Siebenstich, Hirš nebo Silvička

redakce
Dnes
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O2 představuje nové vedení
Autor: O2
O2 Czech Republic od 1. září 2026 vede Richard Siebenstich, který ve funkci generálního ředitele střídá Jindřicha Fremutha. Ten po devíti letech v čele operátora přechází do vedení mateřské skupiny PPF, kde se zaměří na umělou inteligenci a další transformaci skupiny.
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Společnost O2 Czech Republic mění od 1. září 2026 své nejvyšší vedení. Novým generálním ředitelem se stává Richard Siebenstich, který dosud působil jako Chief Commercial Officer a vedl komerční divizi společnosti. Ve své dosavadní roli měl na starosti obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč jednotlivými segmenty.

Siebenstich působí v O2 od roku 2012 a posledních devět let byl součástí nejužšího vedení firmy. Na pozici generálního ředitele tak přichází z prostředí společnosti, které dobře zná, a zároveň navazuje na své předchozí působení při řízení klíčových změn a rozvoji O2 v posledních letech.

Richard Siebenstich bude novým ředitelem O2. Fremuth míří do vedení PPF Přečtěte si také:

Richard Siebenstich bude novým ředitelem O2. Fremuth míří do vedení PPF

Ve funkci nahrazuje Jindřicha Fremutha, který po devíti letech v čele O2 přechází do managementu mateřské skupiny PPF. Fremuth bude nově zastávat pozici Group Chief AI Transformation Officer a zaměří se na rozvoj a využívání umělé inteligence napříč celou skupinou. Současně zůstane předsedou představenstva O2 Czech Republic.

Fremuthova nová role souvisí se širší strategií PPF v oblasti umělé inteligence a digitální transformace. Kromě AI bude mít na starosti také další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a finančních služeb do jednoho zákaznického ekosystému.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Personální změna přichází po období výrazné proměny O2. Společnost v posledních letech rozšiřovala své aktivity mimo tradiční telekomunikační služby a rozvíjela například platformu Oneplay či spolupráci v rámci projektu Unity. Podle O2 se od roku 2016 provozní výkonnost společnosti zvýšila o více než 50 % a firma současně posílila své postavení na trhu a rozšířila aktivity do nových oblastí.

Richard Siebenstich má v nové funkci pokračovat v tomto směřování. Do O2 přišel v roce 2012 a před současným působením ve funkci Chief Commercial Officer zastával například pozice ředitele maloobchodních kanálů nebo ředitele pro retailové kanály, marketingovou komunikaci a online. Před příchodem do O2 pracoval ve společnosti Coca-Cola HBC.

Výměna na pozici generálního ředitele tak zároveň znamená rozdělení dosavadních odpovědností mezi O2 a mateřskou skupinu PPF. O2 od září vede Richard Siebenstich, zatímco Jindřich Fremuth se v rámci PPF soustředí na AI transformaci a rozvoj projektů napříč skupinou.

V užším vedení zůstává Veronika Zachariášová coby ředitelka pro Korporátní komunikaci & CSR, technologický ředitel Jan Hruška či Radek Šichtanc jako bezpečnostní ředitel. AI transformaci v O2 povede Petr Hirš, prodejní a zákaznické kanály bude mít na starosti Jan Nekovář, produkty a marketing bude řešit Martin Čejka, zatímco firemní zákazníky a veřejnou správu dostane na starosti Martin Silvička.

Zdroj: O2

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redakce

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