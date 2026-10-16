Panasonic zabodoval na Signal Festivalu. Praha svítí díky jeho 4K projektorům

Panasonic se na 14. ročníku Signal Festivalu představuje jako partner pro projekční technologie. Vedle projektorů ze stávající nabídky zde v české premiéře ukazuje také nové 4K projektory PT-RQ45 a přehrávače médií HIVE Pluto. Festival nabízí příležitost vidět tato řešení přímo v provozu, při videomappingu a digitálních instalacích.
Letošní ročník probíhá do 18. října a zahrnuje 21 instalací v centru Prahy i na nové trase v Dejvicích. Projekční technologie Panasonic se uplatňují u děl od velkoformátového videomappingu po instalace, které propojují obraz s prostorem a architekturou.
Nové projektory PT-RQ45 v Dejvicích
Projektory Panasonic PT-RQ45 jsou nasazené v instalaci Missing Interval v Dejvicích. Nový model rozšiřuje nabídku profesionálních 4K projektorů určených pro náročné aplikace, mezi které patří také festivalové projekce a velkoformátový mapping.
HIVE Pluto doplňuje projekční technologie
Propojení projektorů Panasonic s přehrávači médií HIVE Pluto ukazují další dvě instalace. Dílo Residual Signal, které vzdává poctu Woodymu Vasulkovi, využívá v Masarykově koleji přehrávače HIVE Pluto ve spojení se dvěma projektory PT-REQ15. Instalace Letem světem by Mercedes-Benz na nádvoří Clam-Gallasova paláce pracuje s dalšími dvěma přehrávači HIVE Pluto a dvojicí projektorů PT-MZ20.
Společnost HIVE, která se stala součástí skupiny Panasonic, tak rozšiřuje projekční portfolio o technologie pro přehrávání médií. Na festivalu je celkem nasazeno sedm přehrávačů HIVE Pluto, které demonstrují možnosti jejich využití v různých uměleckých instalacích.
Technologie v reálném provozu
Pro AV integrátory, rentalové společnosti a další specialisty představuje Signal Festival možnost posoudit projekční i přehrávací technologie přímo při jejich nasazení. České premiéry projektorů PT-RQ45 a přehrávačů HIVE Pluto se tak odehrávají v prostředí, pro které jsou tato řešení určena.
Dostupnost a další informace
Signal Festival probíhá do 18. října 2026 v centru Prahy a v Dejvicích. Podrobnosti o jednotlivých instalacích a trasách jsou dostupné na webu festivalu.
Zdroj: Panasonic