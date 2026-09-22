Ransomware v srpnu zasáhl české zdravotnictví, průmysl i IT. Unikla citlivá data

České firmy a instituce čelily v srpnu výrazné vlně ransomwarových útoků. Podle analýzy společnosti ComSource bylo v průběhu měsíce zdokumentováno 17 incidentů napříč zdravotnictvím, výrobou, IT službami, státní správou, školstvím, internetovými službami a obchodem.
Útočníci nabízeli databázi pacientů
Nejzávažnější případ se podle ComSource týkal českého zdravotnického subjektu. Útočníci následně nabízeli k prodeji databázi obsahující kontaktní údaje pacientů, zdravotní záznamy, informace o rezervacích návštěv a platebních a pojišťovacích údajích. Součástí měly být také profily zdravotnického personálu.
Únik byl zaznamenán 27. srpna a skupina DataBastard následně data nabízela za 1 400 dolarů. ComSource konkrétní zdravotnický subjekt neidentifikoval.
„Zdravotnická data mají svou specifickou hodnotu, protože je nelze jednoduše zneplatnit jako heslo – jednou uniklý zdravotní záznam zůstává citlivý natrvalo,“ uvedl Michal Štusák, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel ComSource.
Nejvíce útoků mířilo na IT služby a výrobu
Nejkoncentrovanější útočnou vlnu zaznamenal podle analýzy sektor informačních technologií a profesionálních služeb. Skupina Titan v srpnu zaútočila na čtyři firmy, které spravují data nebo poskytují IT poradenství, a stala se tak nejaktivnější sledovanou ransomwarovou skupinou měsíce.
Dalšího poskytovatele IT služeb napadla skupina Lockbit. Výrobní a průmyslové firmy se staly terčem skupin Krybit a Aur0ra.
Podle ComSource představují poskytovatelé IT infrastruktury a služeb specifické riziko, protože jeden úspěšný průnik může potenciálně otevřít útočníkům cestu k datům dalších zákazníků.
Terčem byly také úřady, školy a e-shopy
Skupina Space Bears zaútočila na poskytovatele internetových služeb. Po oznámení útoku 22. srpna následoval o šest dní později únik dat. Incident tak mohl podle ComSource ohrozit nejen provoz dané platformy, ale také data jejích klientů.
Státní správa a školství čelily útokům skupin Krybit a The Gentlemen. První z nich napadl obecní web, druhá základní školu. V obchodním segmentu se následně objevila tvrzení o úniku 105 000 záznamů z e-shopu a dalších databází.
Desítky tisíc phishingových událostí
Ransomware ale nebyl jedinou sledovanou hrozbou. Za srpen ComSource zaznamenal také 120 nových úniků přihlašovacích údajů z botnetů a phishingových zdrojů a více než 47 000 phishingových událostí.
Analýza českého kybernetického prostředí vznikla ve spolupráci se společností Group-IB, jejímž klíčovým partnerem v Česku je ComSource. Společnost se zaměřuje mimo jiné na threat intelligence, phishing a vyšetřování kybernetických útoků.
Všechny incidenty měly střední závažnost
ComSource uvádí, že všechny sledované srpnové incidenty klasifikoval jako středně závažné. Za významný signál ale považuje kombinaci ransomwarových útoků a následného obchodování s ukradenými databázemi na fórech. Analýza tak podle společnosti ukazuje na široké spektrum cílů – od zdravotnictví a IT služeb přes úřady a školy až po e-commerce.
Zdroj: ComSource