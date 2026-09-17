Redmi Note 17 míří do Česka. Nejdražší model láká na 9210mAh baterii

- Výrobce: Xiaomi
- Cena: od 5 699 Kč
- Více informací: https://www.mi.com/cz/launch/redmi-note-17-series/
Xiaomi přivádí na český trh novou generaci řady Redmi Note. Redmi Note 17 tvoří čtyři modely: Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G a základní Redmi Note 17. Nová řada se zaměřuje především na výdrž, odolnost a delší životnost zařízení.
Redmi Note 17 Pro Max má 9210mAh baterii
Největší novinkou je Redmi Note 17 Pro Max 5G, vůbec první model s označením Pro Max v historii řady Redmi Note. Jeho hlavním lákadlem je baterie s kapacitou 9 210 mAh, která má podle Xiaomi zajistit až tři dny používání.
Telefon podporuje 100W HyperCharge a také 27W reverzní nabíjení. Podle interních testů Xiaomi má 20 minut nabíjení dodat energii na celý den používání.
Také ostatní modely dostaly velké baterie. Redmi Note 17 Pro 5G má kapacitu 8 340 mAh a 67W nabíjení, zatímco Redmi Note 17 5G a Redmi Note 17 používají 7 700mAh baterii a 45W nabíjení.
Baterie má vydržet tisíc cyklů
Celá řada využívá systém Redmi Titan Battery System, který kombinuje křemíko-uhlíkovou technologii baterií s inteligentním řízením spotřeby. Xiaomi uvádí, že baterie si po 1 000 kompletních nabíjecích cyklech zachová více než 80 % původní kapacity.
Výrobce tento údaj spojuje s více než šesti lety běžného používání. Jde však o výsledek interních laboratorních testů a skutečná životnost baterie závisí na způsobu používání.
Pro modely mají certifikaci TÜV SÜD
Redmi Note 17 Pro Max 5G a Redmi Note 17 Pro 5G jako první smartphony v oboru získaly podle Xiaomi pětihvězdičkovou certifikaci TÜV SÜD Titan Quality. Ta posuzuje odolnost proti pádům, vodě a vlastnosti baterie.
Oba modely Pro mají také konstrukci Redmi Titan Structure a splňují stupně krytí IP66 a IP68. Při testování byly vystaveny mimo jiné pádům z výšky až tří metrů na žulový povrch.
Displej s jasem až 3 500 nitů
Redmi Note 17 Pro Max 5G a Redmi Note 17 Pro 5G mají 6,83″ displej s rozlišením 1,5K. Maximální jas dosahuje až 3 500 nitů, což má usnadnit čitelnost obrazovky také při používání venku.
Pro Max pohání platforma Snapdragon 6 Gen 5 a prostřednictvím funkce Memory Extension může nabídnout až 24 GB RAM. Součástí výbavy jsou také funkce Xiaomi HyperAI, Google Gemini a Circle to Search with Google.
Až 6 let aktualizací
Důraz na delší životnost se netýká pouze hardwaru. Všechny modely řady Redmi Note 17 mají získat až šest let bezpečnostních aktualizací. U vybraných modelů má baterie podle Xiaomi zachovat své vlastnosti po dobu až šesti let.
Redmi Note 17 Pro Max 5G má navíc podle výrobce nabídnout softwarový zážitek srovnatelný s novým zařízením i po šesti letech používání. Tento údaj vychází ze speciálního interního testu stárnutí softwaru.
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Dostupnost a ceny
Řada Redmi Note 17 je v Česku v předprodeji od 10. září 2026. Standardní prodej všech čtyř modelů začne 17. září 2026.
Redmi Note 17 Pro Max 5G stojí 12 499 Kč ve verzi 8/256 GB a 14 299 Kč ve variantě 8/512 GB. Redmi Note 17 Pro 5G vyjde na 9 999 Kč (6/256 GB), respektive 11 999 Kč (8/512 GB).
Redmi Note 17 5G je dostupný od 7 699 Kč za konfiguraci 6/128 GB, případně za 8 499 Kč ve verzi 6/256 GB. Základní Redmi Note 17 začíná na 5 699 Kč za 4/128 GB a 6 699 Kč stojí varianta 6/256 GB.
Zdroj: Xiaomi