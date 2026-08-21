Channeltrends  »  Novinky

Sandisk uvádí SSD disky pro NAS. Novinky míří na malé firmy i náročné pracovní zátěže

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

SANDISK NAS 600 a 800
Autor: Sandisk
Sandisk rozšiřuje nabídku úložišť o nové SSD disky SANDISK NAS 600 SATA a SANDISK NAS 800 NVMe. Novinky jsou určeny pro moderní NAS systémy, víceuživatelský provoz i náročné pracovní zátěže spojené s tvorbou obsahu, virtualizací nebo umělou inteligencí.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Společnost Sandisk představila nové portfolio SSD disků určených speciálně pro prostředí síťových úložišť NAS. Novinky nazvané Sandisk NAS 600 SATA a NAS 800 NVMe cílí na profesionální uživatele, kreativce a malé firmy, které pracují s rostoucím objemem dat a potřebují spolehlivé úložiště pro nepřetržitý provoz.

Oba modely mají najít uplatnění v hybridních i plně flashových NAS systémech. Sandisk reaguje na rostoucí význam soukromých cloudů, správy lokálních dat a také infrastruktury využívané pro umělou inteligenci. Nové disky proto kladou důraz nejen na výkon, ale také na vysokou životnost a provoz ve víceuživatelském prostředí.

Sandisk NAS 600 SATA jako náhrada za klasické pevné disky

Model Sandisk NAS 600 SATA je určen především pro uživatele, kteří chtějí modernizovat stávající NAS a nahradit klasické pevné disky rychlejšími SSD. Využít jej lze také jako cache nebo další SSD vrstvu v hybridních úložištích.

Disk využívá formát 2,5" s výškou 7 mm a rozhraní SATA. Sekvenční rychlost čtení dosahuje až 560 MB/s. Výhodou oproti klasickým pevným diskům je také tichý provoz bez mechanických částí.

Největší 4TB varianta nabízí životnost až 2 500 TBW a výrobce uvádí hodnotu MTTF až 2,25 milionu hodin. Disk je navržen pro provoz v RAID polích a konfiguracích s více jednotkami, kde má zvládat dlouhodobou zátěž spojenou s prací více uživatelů.

SANDISK NAS 600 a 800

Autor: Sandisk

Výkonnější model s PCIe 5.0

Náročnějším uživatelům je určen model Sandisk NAS 800 NVMe, který využívá rozhraní PCIe 5.0 a formát M.2 2280. Disk je určen pro all-flashové i hybridní NAS systémy a může sloužit jako primární úložiště, cache nebo vrstva pro zrychlení práce s daty.

Sandisk uvádí sekvenční rychlost čtení až 14 900 MB/s a zápisu až 13 200 MB/s. U náhodných operací dosahuje disk až 2,3 milionu IOPS při čtení a až 2 milionů IOPS při zápisu, a to v závislosti na konkrétní kapacitě modelu.

Pro databáze, virtualizaci i AI

Sandisk NAS 800 NVMe je navržen pro náročnější pracovní zátěže, mezi které patří například databáze, virtualizace, tvorba obsahu nebo provoz aplikací využívajících agentní umělou inteligenci. Nejvyšší varianta s kapacitou 7,68 TB nabízí životnost až 14 PBW.

Disk využívá technologii TLC 3D NAND a bude dostupný v kapacitách od 960 GB do 7,68 TB. Výrobce zároveň uvádí, že nový model testoval z hlediska kompatibility s řadou předních NAS systémů.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

NAS systémy se mění spolu s rostoucím objemem dat

Podle Sandisku se způsob využívání síťových úložišť v posledních letech výrazně proměňuje. Profesionální uživatelé a malé firmy pracují s většími datovými sadami, stále častěji spolupracují na dálku a potřebují systémy, které jsou schopné fungovat nepřetržitě.

Právě rostoucí důraz na lokální správu dat, soukromé cloudové prostředí a nové pracovní zátěže má zvyšovat poptávku po výkonnějších a odolnějších SSD úložištích. Nové portfolio má uživatelům umožnit jednodušší modernizaci stávajících NAS systémů i stavbu nových all-flashových řešení.

Dostupnost a cena

SSD disky Sandisk NAS 600 SATA a Sandisk NAS 800 NVMe budou dostupné od září prostřednictvím webu výrobce a u vybraných maloobchodních a internetových prodejců. Sandisk zatím nezveřejnil doporučené ceny pro český trh.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů