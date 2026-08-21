Sandisk uvádí SSD disky pro NAS. Novinky míří na malé firmy i náročné pracovní zátěže

- Výrobce: Sandisk
- Cena: zatím neuvedena
- Více informací: https://www.sandisk.com/cs-cz/solutions/network-attached-storage
Společnost Sandisk představila nové portfolio SSD disků určených speciálně pro prostředí síťových úložišť NAS. Novinky nazvané Sandisk NAS 600 SATA a NAS 800 NVMe cílí na profesionální uživatele, kreativce a malé firmy, které pracují s rostoucím objemem dat a potřebují spolehlivé úložiště pro nepřetržitý provoz.
Oba modely mají najít uplatnění v hybridních i plně flashových NAS systémech. Sandisk reaguje na rostoucí význam soukromých cloudů, správy lokálních dat a také infrastruktury využívané pro umělou inteligenci. Nové disky proto kladou důraz nejen na výkon, ale také na vysokou životnost a provoz ve víceuživatelském prostředí.
Sandisk NAS 600 SATA jako náhrada za klasické pevné disky
Model Sandisk NAS 600 SATA je určen především pro uživatele, kteří chtějí modernizovat stávající NAS a nahradit klasické pevné disky rychlejšími SSD. Využít jej lze také jako cache nebo další SSD vrstvu v hybridních úložištích.
Disk využívá formát 2,5" s výškou 7 mm a rozhraní SATA. Sekvenční rychlost čtení dosahuje až 560 MB/s. Výhodou oproti klasickým pevným diskům je také tichý provoz bez mechanických částí.
Největší 4TB varianta nabízí životnost až 2 500 TBW a výrobce uvádí hodnotu MTTF až 2,25 milionu hodin. Disk je navržen pro provoz v RAID polích a konfiguracích s více jednotkami, kde má zvládat dlouhodobou zátěž spojenou s prací více uživatelů.
Výkonnější model s PCIe 5.0
Náročnějším uživatelům je určen model Sandisk NAS 800 NVMe, který využívá rozhraní PCIe 5.0 a formát M.2 2280. Disk je určen pro all-flashové i hybridní NAS systémy a může sloužit jako primární úložiště, cache nebo vrstva pro zrychlení práce s daty.
Sandisk uvádí sekvenční rychlost čtení až 14 900 MB/s a zápisu až 13 200 MB/s. U náhodných operací dosahuje disk až 2,3 milionu IOPS při čtení a až 2 milionů IOPS při zápisu, a to v závislosti na konkrétní kapacitě modelu.
Pro databáze, virtualizaci i AI
Sandisk NAS 800 NVMe je navržen pro náročnější pracovní zátěže, mezi které patří například databáze, virtualizace, tvorba obsahu nebo provoz aplikací využívajících agentní umělou inteligenci. Nejvyšší varianta s kapacitou 7,68 TB nabízí životnost až 14 PBW.
Disk využívá technologii TLC 3D NAND a bude dostupný v kapacitách od 960 GB do 7,68 TB. Výrobce zároveň uvádí, že nový model testoval z hlediska kompatibility s řadou předních NAS systémů.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
NAS systémy se mění spolu s rostoucím objemem dat
Podle Sandisku se způsob využívání síťových úložišť v posledních letech výrazně proměňuje. Profesionální uživatelé a malé firmy pracují s většími datovými sadami, stále častěji spolupracují na dálku a potřebují systémy, které jsou schopné fungovat nepřetržitě.
Právě rostoucí důraz na lokální správu dat, soukromé cloudové prostředí a nové pracovní zátěže má zvyšovat poptávku po výkonnějších a odolnějších SSD úložištích. Nové portfolio má uživatelům umožnit jednodušší modernizaci stávajících NAS systémů i stavbu nových all-flashových řešení.
Dostupnost a cena
SSD disky Sandisk NAS 600 SATA a Sandisk NAS 800 NVMe budou dostupné od září prostřednictvím webu výrobce a u vybraných maloobchodních a internetových prodejců. Sandisk zatím nezveřejnil doporučené ceny pro český trh.