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Sennheiser Momentum True Wireless 5 lákají na Dolby Atmos i výměnné baterie

redakce
Dnes
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Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5
Autor: Sennheiser
Sennheiser představuje novou generaci svých vlajkových bezdrátových sluchátek Momentum True Wireless 5. Nabídnou bezeztrátový aptX Lossless, Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy, až 40hodinovou výdrž a poprvé také uživatelsky vyměnitelné baterie ve sluchátkách i nabíjecím pouzdře.
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Společnost Sennheiser představila novou generaci svých vlajkových plně bezdrátových sluchátek Momentum True Wireless 5. Novinka přináší přepracovanou konstrukci a ergonomii a současně rozšiřuje technologickou výbavu. Mezi hlavní novinky patří podpora bezeztrátového přenosu aptX Lossless, 24bitového zvuku až do 96 kHz a prostorového zvuku Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy.

Nové Sennheisery do uší

Základem zvukové reprodukce zůstávají širokopásmové dynamické měniče TrueResponse, které Sennheiser vyvíjí a vyrábí vlastními silami. Výrobce u nich zdůrazňuje přesné podání detailů, dynamiku a hutný kontrolovaný bas. Sluchátka přitom využívají jediný měnič, čímž se mají vyhnout nežádoucím přechodovým jevům spojeným s víceměničovými konstrukcemi.

Bezdrátový přenos podporuje kromě aptX Lossless také aptX Adaptive, AAC, SBC a LC3. Novinkou je rovněž Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy, které má při sledování filmů, seriálů nebo hraní her vytvořit přirozenější prostorovou scénu. Zvuk se díky headtrackingu může lépe ukotvit k dění na obrazovce.

Sennheiser zapracoval také na aktivním potlačení okolního hluku. Adaptivní ANC nově spolupracuje s přepracovanými silikonovými nástavci, které mají zlepšit pasivní útlum zejména vyšších frekvencí. Automaticky funguje také režim Adaptive Anti-Wind Mode, jenž rozpoznává hluk způsobený proudícím vzduchem a podle situace upravuje činnost mikrofonů.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5

Autor: Sennheiser

Výraznou změnou prošla mikrofonní soustava. Každé sluchátko nyní používá čtyři mikrofony, které doplňuje mikrofon směřující do zvukovodu a senzor snímající vibrace hlasu vedené kostí. Ve spojení s algoritmy využívajícími AI mají sluchátka lépe oddělit hlas uživatele od okolního hluku a zajistit srozumitelnější hovory také na ulici nebo během cestování.

Ve výbavě nechybí Bluetooth 6.0 a multipoint připojení. Uživatel tak může mít sluchátka současně připojená například k notebooku a telefonu a mezi zařízeními přecházet bez opětovného párování. Sennheiser přidal také režim Robust Mode pro stabilnější spojení a režim s nízkou latencí vhodný například pro hraní. Podpora Bluetooth LE a Auracast bude zpřístupněna prostřednictvím budoucí aktualizace firmwaru.

Na jedno nabití vydrží sluchátka při vypnutém ANC až 12 hodin, s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje až na 40 hodin. Pouzdro podporuje nabíjení přes USB-C i bezdrátově prostřednictvím Qi a nechybí režim Battery Protect Mode, který omezením maximální úrovně nabití na 80 % pomáhá prodloužit životnost akumulátoru.

Neobvyklou novinkou je konstrukce samotných baterií. Akumulátor lze vyměnit nejen v nabíjecím pouzdru, ale také přímo v obou sluchátkách. Sennheiser uvádí, že k výměně stačí běžný křížový šroubovák, přičemž počítá také s dostupností náhradních dílů. Konstrukce tak má prodloužit celkovou životnost sluchátek, která bývá u podobných zařízení často limitována právě degradací integrovaných baterií.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Nová generace dostala také přepracovanou ergonomii. Tvar vychází ze zpětné vazby uživatelů předchozí generace a při interním testování preferovalo nové provedení oproti Momentum True Wireless 4 73 % respondentů. Menší je rovněž nabíjecí pouzdro, které se má pohodlněji vejít do kapsy. Nastavení zvuku umožňuje aplikace Sennheiser Smart Control Plus s osmpásmovým ekvalizérem, funkcí Sound Check a technologií Sound Personalization vyvinutou ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem.

Dostupnost a cena

Sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 5 budou v Česku dostupná od září 2026 prostřednictvím obchodu Pantershop.cz a vybraných prodejních partnerů. Doporučená cena byla stanovena na 7 490 Kč.

Zdroj: Sennheiser

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redakce

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