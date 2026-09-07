Omdia: Skládací telefony porostou, do roku 2028 se prodeje zdvojnásobí

Skládací smartphony zůstávají jedním z nejzajímavějších segmentů mobilního trhu, přestože jejich současné prodeje stále představují jen malou část celkového trhu. Podle analýzy společnosti Omdia by jejich globální dodávky měly do roku 2028 dosáhnout 36 milionů kusů. Omdia očekává, že trh bude do té doby růst v průměru o více než 20 % ročně.
Pro srovnání, v roce 2025 výrobci celosvětově dodali 18,2 milionu skládacích telefonů. Meziročně sice trh vzrostl o 6 %, šlo ale o nejpomalejší tempo růstu za poslední roky. V první polovině roku 2026 se navíc dodávky propadly o 21,6 % na 5,1 milionu zařízení.
Nový typ skládacího telefonu má trh nastartovat
Hlavním tahounem dalšího růstu má být nová konstrukce označovaná jako wide-format foldable. Jde o zařízení s kratším a širším poměrem stran, které po rozevření nabídne formát bližší tabletu. Výrobci tím chtějí nabídnout větší zobrazovací plochu, aniž by telefon v zavřeném stavu zbytečně narostl do výšky nebo hmotnosti.
Širší má být také vnější displej. Ten umožní zobrazovat více obsahu v horizontálním směru i bez rozevření telefonu. Po otevření pak uživatel získá velkou plochu vhodnou pro multitasking, sledování videa nebo produktivní práci. Podle Omdia se právě tento formát může stát jedním z hlavních trendů další generace skládacích smartphonů.
Huawei a Samsung už nový formát zkoušejí
Průkopníkem nové konstrukce se podle Omdia stal Huawei, který v květnu 2026 představil model Pura X Max. V srpnu následoval Samsung s Galaxy Z Fold 8. Další velcí výrobci mají podobná zařízení představit v následujících měsících a další značky s Androidem by se k tomuto trendu měly připojit v roce 2027.
Omdia očekává, že výrobci už v roce 2026 navyšují výrobní cíle pro širokoúhlé skládací telefony. S rostoucím počtem značek a dostupných modelů by se tak měl rozšířit také výběr pro zákazníky a celý segment získat nový impuls.
Klasické „véčko“ naopak ztrácí dech
Ne všechny typy skládacích telefonů se ale vyvíjejí stejně. Zatímco takzvané knižní konstrukce si drží poptávku, flipové modely se v první polovině roku 2026 meziročně propadly o 47 %. Dodávky klasických skládacích telefonů typu „book“ naopak zůstaly přibližně na stejné úrovni jako o rok dříve.
Knižní konstrukce přitom v prvním pololetí tvořily 69 % všech globálních dodávek skládacích smartphonů. Huawei a Samsung společně ovládaly 75 % tohoto segmentu, což ukazuje na poměrně výraznou koncentraci trhu kolem několika největších výrobců.
Letos má trh znovu růst o více než 22 %
Omdia očekává, že za celý rok 2026 výrobci dodají více než 22 milionů skládacích smartphonů. Meziroční růst by se tak měl vrátit nad 22 %. Vývoj v první polovině roku proto podle analytiků neznamená začátek dlouhodobého útlumu, ale spíše přechodné období před uvedením nových konstrukcí.
Do roku 2028 by se měly dodávky zvýšit na zmíněných 36 milionů kusů. Ještě dál Omdia očekává růst až na 45 milionů zařízení v roce 2030. Ani tehdy ale skládací telefony nebudou tvořit významnou část celého trhu – jejich podíl má zůstat pod 3 % všech smartphonů.
Vysoká cena zůstává hlavní překážkou
Navzdory růstovým vyhlídkám zůstanou skládací telefony podle Omdia také v dalších letech prémiovým segmentem. Výrobu prodražují především velké flexibilní displeje, složité panty a specializovaná ochranná skla, které zvyšují náklady na výrobu zařízení.
Výrobci proto zatím dávají přednost prémiovému umístění před snahou o masový prodej. Zákazníci naopak musí vedle vyšší ceny počítat také s určitými kompromisy, například v oblasti fotoaparátů nebo nákladů na opravy.
Bez nových funkcí se skládací telefony masovým produktem nestanou
Pro další rozšíření skládacích telefonů nebude podle Omdia stačit pouze samotný flexibilní displej. Výrobci budou muset nabídnout služby a funkce, které skutečně využijí větší zobrazovací plochu a odlišný formát. Důležitou roli mohou sehrát také partnerství, která sníží celkové náklady na vlastnictví zařízení.
Skládací telefony tak podle analytiků zůstanou i v dlouhodobém horizontu specializovaným segmentem, jehož význam ale bude postupně růst. Nové konstrukce mohou pomoci odstranit některé současné kompromisy a současně ukázat zákazníkům konkrétnější důvody, proč dát přednost skládacímu telefonu před klasickým smartphonem.
Zdroj: Omdia