Sony má nové repráky ULT Power Sound. Nabídnou až 2150 W a 30 hodin výdrže

- Výrobce: Sony
- Cena: od 9 999 Kč
- Více informací: https://www.sony.eu/
Sony rozšířilo řadu party reproduktorů ULT Power Sound o trojici nových modelů. ULT Tower Max, ULT Tower 7 a ULT Tower 5 mají společný důraz na výrazné basy, vysoký akustický tlak a využití při večírcích, DJingu nebo karaoke.
Nejvýkonnější ULT Tower Max
Vrchol nabídky představuje ULT Tower Max, který Sony vybavilo třemi basovými reproduktory – dvěma směřujícími dopředu a jedním dozadu. Společně s velkou ozvučnicí a technologií ULT Duct mají zajistit výrazné nízké frekvence. Maximální výstupní výkon dosahuje až 2150 W.
Model zároveň podporuje funkci 360° Party Sound, která má rozprostřít zvuk po celém prostoru. K dispozici jsou také čtyři zvukové režimy ULT1, ULT2, FLAT a LIVE. Režim FLAT je určen pro věrnější reprodukci původní nahrávky, zatímco LIVE simuluje prostorovější charakter živého vystoupení.
ULT Tower 7 nabídne až 30 hodin
ULT Tower 7 nabízí maximální výkon 420 W a stejně jako nejvyšší model podporuje 360° Party Sound. Díky konstrukci s držadly a kolečky je určený také k přenášení. Ve svislé poloze má krytí IPX4, takže jej lze využít i při venkovních akcích.
Baterie podle výrobce vydrží až 30 hodin při specifikovaných podmínkách měření. Reproduktor lze využít také pro DJing a karaoke.
Kompaktnější ULT Tower 5
Nejmenší z trojice představuje ULT Tower 5. Nabízí maximální výkon 300 W a zachovává podporu DJských a karaoke funkcí. Ve svislé poloze rovněž splňuje krytí IPX4 a jeho baterie má nabídnout až 20 hodin provozu.
Všechny tři modely lze postavit svisle nebo vodorovně. K dispozici jsou také konektory XLR, RCA a USB-C a možnost propojení kompatibilních reproduktorů do stereofonní konfigurace.
Čtyři zvukové režimy
Typickým prvkem nové řady je tlačítko ULT s režimy ULT1 a ULT2. První z nich zvýrazňuje hluboké basy, zatímco ULT2 přidává ještě výraznější basovou složku a akustický tlak. Novinkou jsou režimy FLAT a LIVE. Zvuk lze dále upravit pomocí ekvalizéru Custom EQ v aplikaci Sony Sound Connect.
Osvětlení a karaoke
O atmosféru se starají nové světelné režimy. BEAT synchronizuje osvětlení s rytmem, WAVE vytváří dynamické ambientní efekty a MELLOW používá pomalejší světelné vzory. Pro karaoke lze připojit volitelný mikrofon Sony ULTMIC1.
Nová funkce Party Chain využívá technologii Auracast k propojení více kompatibilních reproduktorů Sony a synchronizaci hudby i osvětlení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Vývoj ve spolupráci s hudebníky
Sony při vývoji nové řady spolupracovalo také s producenty a zvukovými profesionály z hip-hopové scény. Mezi spolupracovníky patřili například producent Dot Da Genius, bubeník a producent Daru Jones nebo zvukový inženýr Dennis „ROC.am“ Jones. Jejich zpětná vazba byla využita při ladění reproduktorů, mimo jiné pro hlubší nízké frekvence a čistší vokály.
Dostupnost a cena
Všechny tři nové modely budou v prodeji od září 2026. ULT Tower Max přijde na 37 499 Kč, ULT Tower 7 na 14 999 Kč a ULT Tower 5 na 9 999 Kč.
Zdroj: Sony