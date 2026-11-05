Sony oživuje legendární Walkman. Nové prémiové přehrávače stojí až 125 tisíc korun

- Výrobce: Sony
- Cena: NW-WM1AM3: 62 499 Kč; NW-WM1ZM3: 124 999 Kč
- Více informací: https://www.sony.cz/walkman/products/nw-wm1am3
Samostatné hudební přehrávače už dnes stojí trochu stranou zájmu běžných uživatelů, Sony se ale nevzdává ani jejich prémiového segmentu. Představilo dvojici nových modelů Walkman Signature Series NW-WM1ZM3 a NW-WM1AM3, které cílí především na audiofily a hudební nadšence. Výrobce slibuje co nejvěrnější reprodukci původního záměru umělce a sází přitom na kvalitní materiály, pokročilé napájecí obvody i vlastní technologie zpracování zvuku.
Prémiové materiály a důraz na konstrukci
Vlajkový model NW-WM1ZM3 využívá precizně opracované a pozlacené šasi z bezkyslíkaté mědi (OFC) s čistotou 99,99 %. Jednotlivé části konstrukce jsou spojeny šrouby se speciální pozlacenou povrchovou úpravou, která má zajistit stabilní uzemnění. Sony si od tohoto řešení slibuje výrazné basy, prostorový zvuk a přirozené výšky.
Součástí konstrukce jsou také kabely KIMBER KABLE, které výrobce převzal z přehrávače Sony DMP-Z1. Jejich úkolem je omezovat šum a zachovávat integritu zvukového signálu. Dostupnější model NW-WM1AM3 kombinuje hlavní šasi z hliníkové slitiny s pozlaceným zadním dílem z bezkyslíkaté mědi.
Oba přehrávače dostaly také přepracovanou napájecí architekturu. Místo jednoho velkého pevného kondenzátoru s vysokým obsahem polymeru používají dva takové kondenzátory. Doplněny jsou ručně pájenou OFC kabeláží a větší cívkou z vysoce čisté mědi pro L-C filtr. Zesílení digitální země pomáhá také frézovaný blok z OFC, který je přibližně o 34 % těžší než u předchozí generace.
Vlastní zesilovač a převod zvuku do DSD
O zpracování zvuku se stará digitální technologie S-Master HX, vyvinutá přímo pro přehrávače Walkman. Podporuje nativní formát DSD i vyvážený výstup. Nově využívá také technologii look-ahead noise shaper, která předvídá kvantizační šum a upravuje zpracování signálu. Výsledkem má být rychlejší a čistší reprodukce, zejména při náročných zvukových přechodech.
Nechybí ani Sony DSD Remastering Engine, který převádí zvuk ve formátu PCM na 11,2MHz DSD stream. Technologie je dostupná také při streamování hudby přes Wi-Fi, takže není omezena pouze na lokálně uložené soubory.
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Větší displej a výdrž až 35 hodin
Oba nové Walkmany mají 5,5″ displej, který nabízí větší prostor pro ovládání i zobrazování obalů alb. Domovskou obrazovku si lze přizpůsobit vlastním potřebám. Sony slibuje také dlouhou výdrž – při přehrávání MP3 souborů s datovým tokem 128 kb/s má zařízení zvládnout až 35 hodin na jedno nabití. Při streamování výrobce uvádí výdrž až 31 hodin.
Novinky se snaží zohlednit také dopad na životní prostředí. Jejich balení neobsahuje plastové materiály, s výjimkou povrchových úprav a lepicích materiálů.
Dostupnost a cena
Nové přehrávače Sony Walkman Signature Series se budou prodávat ve dvou variantách. Dostupnější NW-WM1AM3 vyjde na 62 499 Kč, zatímco za vlajkový NW-WM1ZM3 zaplatí zájemci 124 999 Kč. Sony tak míří na úzkou skupinu zákazníků, pro které je kvalita přenosného poslechu důležitější než cena samotného zařízení.
Zdroj: Sony