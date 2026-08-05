Sony rozšiřuje nabídku sluchátek WH-1000XM6. Přichází nová olivově zelená varianta

- Výrobce: Sony
- Cena: neuvedena, ostatní barvy od 8 890 Kč
- Více informací: https://www.sony.cz/
Sony rozšířilo nabídku svých vlajkových bezdrátových sluchátek WH-1000XM6 o nové olivově zelené barevné provedení. Novinka navazuje na pískově růžovou a pískově béžovou variantu představenou v průběhu letošního roku a vychází z designového směru inspirovaného přírodními odstíny.
Design WH-1000XM6 inspirovaný přírodou
Podle výrobce reaguje nová barevná varianta na rostoucí zájem zákazníků o nadčasové a decentní produkty. Olivově zelený odstín má působit přirozeně a snadno se kombinovat s různými styly oblečení. Sony zároveň zdůrazňuje, že prémiové produkty by měly být navrženy s ohledem na dlouhodobé používání nejen po technické, ale i estetické stránce.
Stejná výbava jako u ostatních verzí
Technická výbava zůstává beze změn. Olivově zelená varianta nabízí stejné funkce jako ostatní modely řady WH-1000XM6, včetně aktivního potlačení okolního hluku (ANC), které Sony označuje za nejlepší ve své třídě. Sluchátka zároveň zachovávají vysokou kvalitu reprodukce zvuku a konstrukci navrženou pro pohodlné celodenní nošení.
WH-1000XM6 jsou určena pro poslech hudby, práci i cestování. Výrobce u nich klade důraz na kombinaci účinného potlačení okolních ruchů, kvalitního zvuku a komfortního nošení během celého dne. Nové barevné provedení přináší především rozšíření možností výběru bez zásahů do hardwarové výbavy nebo funkcí sluchátek.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Novinka patří mezi nejvyšší řadu bezdrátových sluchátek Sony s aktivním potlačením hluku. Uvedení nové barevné varianty rozšiřuje nabídku pro zákazníky, kteří vedle technických parametrů zohledňují při výběru také vzhled zařízení. Olivově zelená varianta zachovává všechny vlastnosti původního modelu a přidává pouze nový design inspirovaný přírodou.
Cena a dostupnost
Nová olivově zelená varianta sluchátek Sony WH-1000XM6 byla představena začátkem srpna 2026 a rozšiřuje stávající nabídku barevných provedení. Výrobce doporučenou cenu v tiskové zprávě neuvedl, již představené barevné varianty se prodávají od 8 890 Kč.
Zdroj: Sony