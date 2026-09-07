TCL rozšiřuje nabídku monitorů. Nechybí zajímavá designovka nebo 57″ širokáč

- Výrobce: TCL
- Cena: od 7 490 Kč / 299 € (27P2A Pro)
- Více informací: https://www.tcl.com/eu/
TCL představilo novou řadu monitorů pro rok 2026, která cílí na hráče i uživatele hledající větší pracovní plochu. Vrcholem nabídky je 32″ TCL 32X3A s technologií OLED+, nechybí ale ani několik modelů s QD-Mini LED podsvícením.
TCL 32X3A s OLED+ a frekvencí až 480 Hz
Nejvybavenějším novým monitorem je TCL 32X3A OLED+. Jde o první vlajkový monitor značky využívající technologii OLED+. Panel má podle výrobce nabídnout lepší obraz, čistší černou i ve světlých místnostech a díky technologii Matrix-Pure Pixel také ostřejší text bez barevného třepení hran. Antireflexní vrstva má odrazivost 2 %.
Monitor je určený také pro náročné hráče. Nabízí duální režim obnovovací frekvence, ve kterém lze přepínat mezi rozlišením 4K UHD při 240 Hz a Full HD při 480 Hz. Uživatel tak může zvolit buď detailnější obraz, nebo maximální plynulost například v rychlých FPS hrách a e-sportových titulech.
TCL 32X3A má v nejtenčím místě tloušťku pouze 6,4 mm a téměř bezrámečkovou konstrukci na všech čtyřech stranách. Součástí výbavy je také zadní podsvícení a technologie zaměřené na ochranu očí. O zvuk se stará profesionální DSP procesor ve spolupráci s Bang & Olufsen.
TCL 32X3A bude v Česku a na Slovensku dostupný od konce srpna 2026 za doporučenou cenu 23 990 Kč / 999 €. Model zároveň získal ocenění iF Design Award 2026 a Red Dot Design Award.
27C2A kombinuje QD-Mini LED a 160 Hz
Pro hráče, kteří hledají kombinaci kvalitního obrazu a vysoké rychlosti, TCL připravilo 27C2A QD-Mini LED. Jeho podsvícení využívá 1 196 stmívacích zón a dosahuje špičkového jasu až 1 200 nitů.
O plynulejší podání pohybu se stará technologie TMOC (TCL Motion Clarity), podsvícení MPRT-Plus Dual-Control Matrix a funkce OverDrive-Pro. Monitor podporuje také duální režim, který nabízí 4K UHD při 160 Hz nebo Full HD při 320 Hz.
TCL 27C2A je na českém a slovenském trhu dostupný za doporučenou cenu 9 990 Kč / 399 €.
27P2A Pro míří na soutěžní hráče
Model TCL 27P2A Pro se zaměřuje především na rychlost. Nabízí obnovovací frekvenci 320 Hz a odezvu 1 ms GtG. Výrobce jej vybavil také technologií TMOC, QHD rozlišením a Mini LED podsvícením. Monitor je na českém a slovenském trhu dostupný již nyní za doporučenou cenu 7 490 Kč / 299 €.
57R94 nabídne pracovní plochu o úhlopříčce 57″
Největším modelem v nové řadě je TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED. Ultraširoký monitor kombinuje rozlišení 7860 × 2160 pixelů s QD-Mini LED podsvícením. Díky velké ploše je určený například pro multitasking, ale také pro hraní simulátorů.
Velká pracovní plocha umožňuje mít více aplikací vedle sebe bez nutnosti používat několik samostatných monitorů. QD-Mini LED podsvícení má současně zajistit stabilní jas a kontrast napříč celou obrazovkou. TCL 57R94 je v Česku a na Slovensku dostupný za doporučenou cenu 54 990 Kč / 2 249 €.
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Čtyři monitory, čtyři různá zaměření
Nová řada tak pokrývá několik různých scénářů. 32X3A kombinuje OLED+ panel s vysokou obnovovací frekvencí a zvukem od Bang & Olufsen, zatímco 57R94 cílí na uživatele, kteří potřebují maximální pracovní plochu. 27C2A staví na QD-Mini LED a duálním režimu obnovovací frekvence a 27P2A Pro se soustředí především na rychlost a soutěžní hraní. Přehled hlavních vlastností jednotlivých modelů přináší také tabulka na straně 6 tiskové zprávy.
TCL zároveň uvádí, že své zobrazovací technologie vyvíjí dlouhodobě. Vývoj panelů probíhá mimo jiné prostřednictvím společnosti CSOT a značka využívá vlastní technologie Mini LED. Vlastní továrnu na monitory TCL provozuje od roku 2012 a propojuje v ní výzkum, vývoj, výrobu i prodej.
Zdroj: TCL