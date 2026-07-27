TD SYNNEX je distributorem Fortinetu na celosvětové úrovni

Společnost Fortinet, jeden z předních světových poskytovatelů řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, zařadila TD SYNNEX mezi své schválené globální distributory. TD SYNNEX tak rozšiřuje svou schopnost podporovat vybranou skupinu globálních systémových integrátorů (GSI) a velkých mezinárodních partnerů, kteří napříč různými regiony realizují projekty založené na řešeních Fortinet.
Zařazení TD SYNNEX mezi globální distributory navazuje na dlouhodobé partnerství se společností Fortinet, které zahrnuje řadu ocenění za inovace a spolupráci, včetně ocenění Fortinet Distributor of the Year 2025 pro region Americas.
Společnost Fortinet si vybrala TD SYNNEX díky tomu, že dokáže kombinovat globální dosah se specializovanou go-to-market expertízou. Partnerům pomáhá orientovat se v komplexních mezinárodních projektech a těžit z odbornosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a znalosti lokálních trhů.
Jako globální distributor pro vybrané partnery bude TD SYNNEX zjednodušovat nasazení ve více regionech díky centralizované koordinaci, zefektivnění transakcí a konzistentní provozní podpoře. Zároveň využije své specializované kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti a specializované týmy tak, aby přinášel vyšší přidanou hodnotu v každé fázi spolupráce.
Podpora napříč regiony
V rámci nového modelu spolupráce bude TD SYNNEX podporovat projekty Fortinet napříč všemi regiony a zároveň expandovat na nové trhy v Evropě a Asii. Partnerům tak poskytne jak potřebný rozsah spolupráce, tak i specializovanou expertízu potřebnou k urychlení růstu.
„Zákazníci působící ve více zemích stále častěji potřebují partnery, kteří dokážou dodávat řešení Fortinet konzistentně napříč regiony a současně se orientovat v lokálních požadavcích a provozní komplexitě,“ říká Landon Scott, VP North America Channel ve společnosti Fortinet.
„Globální dosah TD SYNNEX, jeho odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a silné regionální kapacity ho staví do ideální pozice, aby dokázal pomoci vybraným partnerům tyto projekty koordinovat efektivněji a umožnil jejich zákazníkům dosahovat požadovaných výsledků na různých trzích,“ doplňuje.
„Jsme nadšeni, že můžeme dále posílit naše partnerství s Fortinet propojením našich špičkových globálních distribučních a agregačních služeb s portfoliem Fortinet,“ uvádí Sergio Farache, Chief Strategy and Technology Officer společnosti TD SYNNEX.
„S tím, jak podnikové bezpečnostní implementace pokrývají stále více regionů a provozních prostředí, potřebují partneři stále častěji konzistentní realizaci, specializovanou expertízu a škálovatelnou podporu po celém světě. TD SYNNEX tuto podporu poskytuje tím, že zjednodušuje složitou distribuci, zefektivňuje koordinaci a umožňuje partnerům dosahovat obchodních výsledků ve velkém měřítku u zákazníků působících v několika zemích,“ upřesňuje.
Zdroj: TD SYNNEX