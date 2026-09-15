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TD SYNNEX rozšiřuje distribuci IBM. Na Slovensku otevírá lokální tým

Jakub Fišer
Dnes
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Roosendaal, Nizozemsko - August 04, 2025: Mobilní telefon zobrazující logo společnosti Td Synnex, s webovou stránkou společnosti v pozadí.
Autor: Shutterstock
TD SYNNEX rozšiřuje distribuci řešení IBM do dalších 20 zemí. Nově vstupuje také na slovenský trh, kde vytvoří lokální obchodní tým v Bratislavě a partnerům nabídne kompletní podporu při rozvoji podnikání s IBM.
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Společnost TD SYNNEX rozšiřuje svou distribuční spolupráci s IBM. Distribuce řešení IBM nově pokryje 20 dalších zemí v Evropě, Asii a Latinské Americe, přičemž mezi nově zahrnuté trhy patří také Slovensko.

Na Slovensku vznikne lokální tým

Na slovenském trhu TD SYNNEX vytvoří lokální obchodní tým se sídlem v Bratislavě. Distributor chce tímto krokem propojit globální zázemí se znalostí místního trhu a nabídnout partnerům podporu při rozvoji jejich podnikání s IBM.

„Jsme velmi rádi, že můžeme navázat na naše úspěchy v České republice a rozšířit distribuci řešení IBM také na Slovensko. Globální dosah TD SYNNEX a naše odborné znalosti nám umožňují pomáhat partnerům co nejlépe využívat jejich investice do technologií,“ uvedl Pavel Salák, viceprezident TD SYNNEX pro Českou republiku a Slovensko.

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Součástí nabídky je program Select Blue

Rozšíření distribuce zároveň zpřístupní většímu počtu partnerů program Select Blue, který TD SYNNEX vytvořil ve spolupráci s IBM. Zaměřuje se na podporu obchodních příležitostí a specializaci partnerů v rychle rostoucích oblastech, mezi které patří umělá inteligence, data a automatizace.

Program má partnerům usnadnit cestu od obchodní příležitosti k samotné realizaci projektu a pomoci jim rozvíjet podnikání na konkurenčním trhu. Podle TD SYNNEX mohou partneři díky specializaci a modelům SaaS či službám založeným na spotřebě dosáhnout předvídatelnějšího růstu.

Globální rámec doplní lokální podpora

TD SYNNEX poskytuje partnerům podporu od financování a předprodejních služeb až po uvedení řešení na trh. Rozšíření distribuce bude vycházet z jednotného globálního rámce, který jednotlivé trhy doplní o lokální podporu a obchodní provedení.

Vedle Slovenska se distribuce IBM rozšiřuje také do dalších zemí v Evropě, asijsko-pacifickém regionu a Latinské Americe. TD SYNNEX tak pokračuje v rozšiřování své globální distribuční sítě pro řešení IBM.

Společnost podle vlastních údajů působí ve více než 100 zemích a obsluhuje přes 150 000 zákazníků. Její portfolio zahrnuje mimo jiné kybernetickou bezpečnost, analytiku, AI, mobilitu a služby v modelu Everything-as-a-Service.

Zdroj: TD SYNNEX

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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