TD SYNNEX rozšiřuje distribuci IBM. Na Slovensku otevírá lokální tým

Společnost TD SYNNEX rozšiřuje svou distribuční spolupráci s IBM. Distribuce řešení IBM nově pokryje 20 dalších zemí v Evropě, Asii a Latinské Americe, přičemž mezi nově zahrnuté trhy patří také Slovensko.
Na Slovensku vznikne lokální tým
Na slovenském trhu TD SYNNEX vytvoří lokální obchodní tým se sídlem v Bratislavě. Distributor chce tímto krokem propojit globální zázemí se znalostí místního trhu a nabídnout partnerům podporu při rozvoji jejich podnikání s IBM.
„Jsme velmi rádi, že můžeme navázat na naše úspěchy v České republice a rozšířit distribuci řešení IBM také na Slovensko. Globální dosah TD SYNNEX a naše odborné znalosti nám umožňují pomáhat partnerům co nejlépe využívat jejich investice do technologií,“ uvedl Pavel Salák, viceprezident TD SYNNEX pro Českou republiku a Slovensko.
Součástí nabídky je program Select Blue
Rozšíření distribuce zároveň zpřístupní většímu počtu partnerů program Select Blue, který TD SYNNEX vytvořil ve spolupráci s IBM. Zaměřuje se na podporu obchodních příležitostí a specializaci partnerů v rychle rostoucích oblastech, mezi které patří umělá inteligence, data a automatizace.
Program má partnerům usnadnit cestu od obchodní příležitosti k samotné realizaci projektu a pomoci jim rozvíjet podnikání na konkurenčním trhu. Podle TD SYNNEX mohou partneři díky specializaci a modelům SaaS či službám založeným na spotřebě dosáhnout předvídatelnějšího růstu.
Globální rámec doplní lokální podpora
TD SYNNEX poskytuje partnerům podporu od financování a předprodejních služeb až po uvedení řešení na trh. Rozšíření distribuce bude vycházet z jednotného globálního rámce, který jednotlivé trhy doplní o lokální podporu a obchodní provedení.
Vedle Slovenska se distribuce IBM rozšiřuje také do dalších zemí v Evropě, asijsko-pacifickém regionu a Latinské Americe. TD SYNNEX tak pokračuje v rozšiřování své globální distribuční sítě pro řešení IBM.
Společnost podle vlastních údajů působí ve více než 100 zemích a obsluhuje přes 150 000 zákazníků. Její portfolio zahrnuje mimo jiné kybernetickou bezpečnost, analytiku, AI, mobilitu a služby v modelu Everything-as-a-Service.
Zdroj: TD SYNNEX