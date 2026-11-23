Společnost TD Synnex rozšiřuje nabídku technologií HPE na českém trhu. Obchodním partnerům nově zpřístupňuje kompletní portfolio výrobce včetně síťových řešení HPE Networking, která zahrnují také technologie značky Juniper. Stejný model distribuce zavádí ve více než 37 zemích, teritoriích a regionech, kde produkty HPE nabízí.
Rozšíření navazuje na letošní rozhodnutí společnosti HPE, která si TD Synnex vybrala jako jednoho ze dvou globálních distribučních partnerů. Cílem je sjednotit nabídku napříč jednotlivými trhy a zajistit obchodním partnerům konzistentnější přístup k technologiím i související podpoře. Portfolio zahrnuje řešení pro hybridní cloud, výpočetní infrastrukturu, datová úložiště a podnikové sítě.
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Pro české partnery je jednou z nejzajímavějších novinek především rozšíření přístupu k síťovým technologiím Juniper. Ty zahrnují mimo jiné řešení Mist AI a Marvis AI, která využívají umělou inteligenci při správě a optimalizaci síťové infrastruktury. K dispozici budou také komplexní síťová řešení pro datová centra určená pro provoz aplikací a systémů umělé inteligence.
TD SYNNEX nechce zůstat pouze u distribuce samotných produktů. Partnerům nabídne podporu obchodních, technických a marketingových týmů, školení i poradenství podle konkrétních potřeb zákazníků. Už během prosince plánuje zpřístupnit také vlastní Demo Lab postavený na technologiích Juniper. Obchodní partneři v něm budou moci společně se zákazníky ověřovat navrhovaná řešení v rámci projektů Proof of Concept (PoC).
Součástí nabídky bude rovněž portfolio produktů určených k zápůjčkám a praktickému otestování. Firmy si tak budou moci vyzkoušet navrhované technologie ještě před jejich nasazením do ostrého provozu.
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Nové obchodní příležitosti pro partnery HPE i Juniper
Rozšíření portfolia má přinést nové možnosti oběma skupinám stávajících obchodních partnerů. Ti, kteří dosud nabízeli především produkty HPE, mohou svou nabídku doplnit o síťová řešení Juniper. Naopak partneři zaměření na síťové technologie Juniper získají přístup k výpočetní infrastruktuře, datovým úložištím a řešením hybridního cloudu od HPE.
Propojení jednotlivých oblastí umožňuje vytvářet komplexnější technologická řešení, která pokrývají potřeby zákazníků od síťové infrastruktury přes výpočetní výkon až po ukládání dat. Význam fyzické infrastruktury přitom podle distributora neklesá ani s nástupem cloudových služeb a umělé inteligence.
Průzkum TD Synnex Direction of Technology například ukázal, že 41 % partnerů v distribučním kanálu navyšuje investice do infrastruktury. Ta zůstává důležitým základem pro provoz cloudových služeb, AI aplikací a dalších pokročilých technologií.
Distributor rozšiřuje také technickou podporu
Vedle samotného produktového portfolia TD Synnex posiluje také související služby. Partnerům nabídne technická školení, předprodejní podporu, pomoc při uvádění řešení na trh, globální logistiku, financování i služby spojené s instalací. Rozšiřovat se bude rovněž tým specialistů na HPE, kteří mají pomáhat s obchodními příležitostmi v oblastech infrastruktury, sítí, cloudu a umělé inteligence.
„Také partnerům v Česku se otevírá přístup k technologiím Juniper, které poskytují síťovou infrastrukturu pro AI a nové možnosti správy sítí s využitím umělé inteligence,“ říká Petr Douda, HPE Business Unit Manager v české pobočce TD Synnex.
Kompletní portfolio HPE včetně síťových technologií Juniper je prostřednictvím TD Synnex dostupné také českým obchodním partnerům. Více informací o nové nabídce distributor poskytuje na svém webu.
Zdroj: TD Synnex