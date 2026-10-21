TP-Link Archer NB450 přináší 5G a Wi-Fi 7. Internet zajistí třeba i na chatě

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 18 299 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/5g-4g-router/archer-nb450/
Společnost TP-Link představila router Archer NB450, který kombinuje mobilní připojení 5G s nejnovějším standardem Wi-Fi 7. Zařízení je určené pro domácnosti, kanceláře, chaty a další místa, kde není dostupná vhodná pevná internetová přípojka. K vytvoření bezdrátové sítě stačí vložit Nano SIM kartu a router připojit k napájení.
Archer NB450 podporuje stahování přes 5G rychlostí až 4,67 Gb/s. Pokud není dostupná síť páté generace, lze využít také 4G LTE s rychlostí stahování až 2 Gb/s. Výrobce uvádí, že zařízení dokáže současně obsloužit více než 200 připojených zařízení.
Wi-Fi 7 s rychlostí až 7,2 Gb/s
Router nabízí dvoupásmovou Wi-Fi 7 s kombinovanou teoretickou rychlostí až 7,2 Gb/s. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlost až 5 764 Mb/s, zatímco pásmo 2,4 GHz nabízí až 1 376 Mb/s. Vysoká kapacita sítě má zajistit připojení pro větší počet zařízení, například při streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní nebo videohovorech.
Díky mobilní konektivitě není nutné instalovat kabelové rozvody ani čekat na zřízení pevného připojení. Router se tak hodí také do rekreačních objektů, obytných vozů nebo provozoven, kde klasická internetová přípojka chybí.
Deset interních antén a možnost externího zesílení
O příjem mobilního signálu se stará deset interních 5G antén. Pokud jsou podmínky pro příjem horší, lze využít dva SMA konektory pro připojení externích 5G nebo 4G antén. Zařízení tak nabízí další možnosti přizpůsobení konkrétnímu prostředí.
Ethernetové porty a záložní připojení
Výbava zahrnuje jeden 2,5gigabitový WAN/LAN port, který umožňuje připojit router také k rychlému kabelovému internetu. Mobilní síť 5G může v takovém případě sloužit jako záložní konektivita při výpadku pevného připojení.
Pro připojení počítačů, televizorů a dalších zařízení kabelem jsou k dispozici další tři gigabitové LAN porty. Archer NB450 podporuje také VPN klienta a server, což umožňuje využít VPN funkce podle potřeb uživatele.
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Správa přes aplikaci Tether
Nastavení a správu routeru zajišťuje mobilní aplikace TP-Link Tether. Uživatelé v ní mohou konfigurovat síť, spravovat připojená zařízení a upravovat další nastavení. Podpora technologie EasyMesh umožňuje propojit Archer NB450 s kompatibilními zařízeními a vytvořit jednotnou Wi-Fi síť s širším pokrytím.
Dostupnost a cena
Router TP-Link Archer NB450 se na českém trhu nabízí za doporučenou maloobchodní cenu 18 299 Kč.
Zdroj: TP-Link