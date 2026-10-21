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TP-Link Archer NB450 přináší 5G a Wi-Fi 7. Internet zajistí třeba i na chatě

redakce
Dnes
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TP-Link Archer NB450
Autor: TP-Link
TP-Link uvádí na český trh router Archer NB450, který kombinuje mobilní připojení 5G s dvoupásmovou Wi-Fi 7. Nabízí rychlost stahování až 4,67 Gb/s, podporuje více než 200 připojených zařízení a k uvedení do provozu potřebuje pouze Nano SIM kartu. Doporučená cena činí 18 299 Kč.
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Společnost TP-Link představila router Archer NB450, který kombinuje mobilní připojení 5G s nejnovějším standardem Wi-Fi 7. Zařízení je určené pro domácnosti, kanceláře, chaty a další místa, kde není dostupná vhodná pevná internetová přípojka. K vytvoření bezdrátové sítě stačí vložit Nano SIM kartu a router připojit k napájení.

Archer NB450 podporuje stahování přes 5G rychlostí až 4,67 Gb/s. Pokud není dostupná síť páté generace, lze využít také 4G LTE s rychlostí stahování až 2 Gb/s. Výrobce uvádí, že zařízení dokáže současně obsloužit více než 200 připojených zařízení.

Wi-Fi 7 s rychlostí až 7,2 Gb/s

Router nabízí dvoupásmovou Wi-Fi 7 s kombinovanou teoretickou rychlostí až 7,2 Gb/s. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlost až 5 764 Mb/s, zatímco pásmo 2,4 GHz nabízí až 1 376 Mb/s. Vysoká kapacita sítě má zajistit připojení pro větší počet zařízení, například při streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní nebo videohovorech.

Díky mobilní konektivitě není nutné instalovat kabelové rozvody ani čekat na zřízení pevného připojení. Router se tak hodí také do rekreačních objektů, obytných vozů nebo provozoven, kde klasická internetová přípojka chybí.

TP-Link Archer NB450

Autor: TP-Link

Deset interních antén a možnost externího zesílení

O příjem mobilního signálu se stará deset interních 5G antén. Pokud jsou podmínky pro příjem horší, lze využít dva SMA konektory pro připojení externích 5G nebo 4G antén. Zařízení tak nabízí další možnosti přizpůsobení konkrétnímu prostředí.

Ethernetové porty a záložní připojení

Výbava zahrnuje jeden 2,5gigabitový WAN/LAN port, který umožňuje připojit router také k rychlému kabelovému internetu. Mobilní síť 5G může v takovém případě sloužit jako záložní konektivita při výpadku pevného připojení.

Pro připojení počítačů, televizorů a dalších zařízení kabelem jsou k dispozici další tři gigabitové LAN porty. Archer NB450 podporuje také VPN klienta a server, což umožňuje využít VPN funkce podle potřeb uživatele.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Správa přes aplikaci Tether

Nastavení a správu routeru zajišťuje mobilní aplikace TP-Link Tether. Uživatelé v ní mohou konfigurovat síť, spravovat připojená zařízení a upravovat další nastavení. Podpora technologie EasyMesh umožňuje propojit Archer NB450 s kompatibilními zařízeními a vytvořit jednotnou Wi-Fi síť s širším pokrytím.

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Dostupnost a cena

Router TP-Link Archer NB450 se na českém trhu nabízí za doporučenou maloobchodní cenu 18 299 Kč.

Zdroj: TP-Link

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Autor článku

redakce

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