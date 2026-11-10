TP-Link M7400 je přenosný 4G+ router. Připojí až 32 zařízení a vydrží osm hodin

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 4 269 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/mifi/m7400/
Ne všude je k dispozici pevné internetové připojení a spoléhat se výhradně na hotspot z telefonu nemusí být vždy ideální. Právě pro podobné situace je určen nový TP-Link M7400, přenosný Wi-Fi router, který dokáže prostřednictvím mobilní sítě vytvořit vlastní bezdrátovou síť. Využití najde na cestách, při pracovních schůzkách i na místech bez klasické internetové přípojky.
Zařízení stačí vybavit aktivní nano SIM kartou a zapnout. Následně začne vysílat vlastní Wi-Fi síť, ke které lze připojit telefony, notebooky, tablety nebo další elektroniku. Díky vestavěné baterii není nutné mít router neustále připojený k elektrické zásuvce.
4G+ připojení s rychlostí až 300 Mb/s
TP-Link M7400 podporuje technologii 4G+ LTE-Advanced Cat 6, která umožňuje dosáhnout rychlosti stahování až 300 Mb/s a odesílání dat až 50 Mb/s. Skutečná rychlost samozřejmě závisí na dostupnosti mobilního signálu, jeho kvalitě a podmínkách konkrétního operátora.
Router nabízí také dvoupásmovou Wi-Fi. Uživatel si může vybrat mezi frekvencí 2,4 GHz s rychlostí až 300 Mb/s a pásmem 5 GHz, které dosahuje rychlosti až 867 Mb/s. K jedné síti lze současně připojit až 32 zařízení, takže M7400 může posloužit i jako společný zdroj internetu pro více lidí.
Výdrž až osm hodin a nabíjení přes USB-C
Uvnitř zařízení se nachází baterie s kapacitou 2 100 mAh, která podle výrobce zajistí až osm hodin provozu na jedno nabití. Energii lze doplňovat prostřednictvím konektoru USB-C, což usnadňuje nabíjení například pomocí běžné nabíječky nebo powerbanky.
Praktickým prvkem je také 1,44″ TFT displej, který zobrazuje základní informace o stavu zařízení a připojení. Uživatel tak nemusí kvůli každé kontrole otevírat mobilní aplikaci. Router měří 114 × 64 × 17,7 milimetru a včetně baterie váží přibližně 121 gramů.
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Podporuje také paměťové karty microSD
Zajímavou doplňkovou funkcí je slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 2 TB. Router tak může posloužit nejen ke sdílení internetového připojení, ale také jako prostředek pro ukládání a sdílení souborů. Paměťová karta ovšem není součástí balení.
Správu zařízení zajišťuje aplikace tpMiFi pro telefony a tablety. Uživatelé v ní mohou kontrolovat připojená zařízení, nastavovat datové limity nebo upravovat přístup k bezdrátové síti.
Nový TP-Link M7400 je již představen na českém trhu. Doporučená maloobchodní cena činí 4 269 Kč. Více informací o produktu výrobce zveřejňuje na svých oficiálních stránkách.
Zdroj: TP-Link