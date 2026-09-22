TP-Link Omada ER701 přináší 5G s až 7 gigabity. Navíc odolá větru i dešti

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 18 999 Kč
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-router-5g-4g-wifi-router/er701-5g-outdoor/
TP-Link rozšiřuje nabídku podnikových síťových řešení o Omada ER701–5G-Outdoor. Jde o venkovní 5G gateway určenou pro místa, kde není dostupné vhodné pevné připojení nebo kde je potřeba zajistit záložní konektivitu. Podporuje 5G SA i NSA a podle konfigurace sítě nabízí rychlost stahování až 7,01 Gb/s.
Až 7,01 Gb/s přes 5G
Gateway podporuje 5G NR s maximální rychlostí stahování 7,01 Gb/s v režimu SA a až 4,5 Gb/s v režimu NSA. Kompatibilní je také se sítěmi 4G a 3G. TP-Link využívá technologii Omada Ultra5G kombinující standard R16, pásmo Sub-6 GHz a 4×4 MIMO.
O příjem mobilního signálu se stará devět interních mobilních antén doplněných jednou interní Wi-Fi anténou. Aplikace Omada navíc dokáže při instalaci zobrazovat aktuální sílu signálu a pomoci s nalezením optimálního směru k nejbližší základnové stanici.
Dvě SIM karty jako záloha
ER701–5G-Outdoor má dva sloty Nano SIM. Gateway tak může využívat druhou mobilní konektivitu jako zálohu v případě výpadku primárního připojení.
Zařízení může fungovat jako hlavní zdroj 5G/4G internetu, ale také jako záložní WAN pro další síťovou bránu. To je určeno například pro firmy, které potřebují zachovat dostupnost služeb i při problémech s hlavním internetovým připojením.
Napájení i data po jednom kabelu
Pro připojení k síti slouží 2,5G PoE vstupní port. Prostřednictvím jediného ethernetového kabelu lze přenášet data i napájení, takže není nutné vést k venkovní jednotce samostatný napájecí kabel. PoE adaptér je součástí balení.
Ethernetové připojení umožňuje distribuovat 5G/4G konektivitu dále do infrastruktury, například k přístupovým bodům, switchům nebo vnitřní gateway.
IP66 a provoz od –30 do 60 °C
Gateway je navržena pro dlouhodobé venkovní použití. Krytí IP66 poskytuje ochranu proti prachu a vodě a zařízení je podle výrobce připraveno na provozní teploty od –30 do 60 °C.
Součástí konstrukce je také ochrana proti přepětí až 6 kV. ER701–5G-Outdoor lze podle možností instalace připevnit na stěnu, sloup nebo okno.
IP Passthrough i centralizovaná správa
Kromě standardního režimu routeru podporuje zařízení také IP Passthrough. V tomto režimu předává IP adresu z mobilní sítě přímo na WAN port následujícího routeru nebo firewallu. Lze se tak vyhnout dvojitému NAT, který může komplikovat například VPN připojení, online hry nebo provoz kamerových systémů.
Správa je možná prostřednictvím vestavěného webového rozhraní nebo aplikace Omada. Gateway lze zároveň začlenit do platformy Omada SDN a spravovat ji centrálně společně s dalšími síťovými prvky, například přístupovými body a switchi.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Pro vzdálené a dočasné instalace
TP-Link cílí s modelem ER701–5G-Outdoor především na vzdálené lokality, dočasné provozy a objekty s komplikovanou možností vybudování kabelové infrastruktury. Díky dvěma SIM kartám může současně sloužit jako záložní připojení pro zvýšení dostupnosti podnikové sítě.
Dostupnost a cena
TP-Link Omada ER701–5G-Outdoor je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 18 999 Kč včetně DPH.
Zdroj: TP-Link