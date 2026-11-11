TP-Link představil Omada Fusion. Spojují router a kontrolér, zvládnou až 300 zařízení

- Výrobce: TP-Link
- Cena: Fusion G+ – 5 089 Kč, Fusion 2.5G – 6 899 Kč, Fusion 2.5G PoE – 10 999 Kč
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-fusion-gateway-series/fusion-g+/
Správa firemní síťové infrastruktury může být poměrně komplikovaná, zejména pokud zahrnuje více poboček, přístupových bodů a dalších síťových zařízení. TP-Link proto rozšiřuje svou platformu Omada o trojici nových bran řady Omada Fusion. Modely Fusion G+, Fusion 2.5G a Fusion 2.5G PoE spojují funkci síťové brány a kontroléru Omada v jediném zařízení.
Hlavní výhodou je možnost centralizované správy celé infrastruktury bez samostatného hardwarového kontroléru. Platforma zvládne spravovat až 30 přístupových bodů nebo switchů Omada a je určena pro sítě s maximálně 300 připojenými klienty. Administrátor může infrastrukturu kontrolovat prostřednictvím cloudového rozhraní, lokálně nebo pomocí mobilní aplikace Omada. Cloudová správa přitom nevyžaduje žádné licenční poplatky.
Tři varianty podle velikosti a nároků sítě
Jednotlivé modely se liší především počtem a rychlostí síťových portů. Základní Omada Fusion G+ nabízí jeden 2,5gigabitový WAN port a čtyři gigabitové porty WAN/LAN, které lze využít také pro další internetová připojení.
Pro náročnější provozy je určen Omada Fusion 2.5G s pěticí 2,5GbE portů. Jeden slouží jako WAN a zbývající čtyři lze nakonfigurovat jako WAN nebo LAN. Nejvybavenější Fusion 2.5G PoE přidává celkem devět 2,5GbE portů, z nichž osm podporuje také napájení prostřednictvím PoE+. Celkový výkon pro napájení připojených zařízení dosahuje 110 W. Přímo přes síťový kabel tak lze napájet například přístupové body nebo IP kamery.
Všechny tři varianty podporují více současných WAN připojení, inteligentní vyvažování zátěže a automatické přepnutí při výpadku. Modely Fusion G+ a Fusion 2.5G zvládají až čtyři WAN připojení, zatímco nejvyšší Fusion 2.5G PoE podporuje až osm současných připojení.
Výkonné zabezpečení a vzdálená správa
O zpracování síťového provozu se stará čtyřjádrový procesor. Všechny tři modely dosahují propustnosti IDS/IPS až 2,1 Gb/s, takže dokážou kombinovat bezpečnostní kontrolu provozu s dostatečným výkonem. Výbava zahrnuje stavový firewall, řízení přístupu prostřednictvím ACL, filtrování obsahu, blokování reklam nebo technologii DPI, která umožňuje sledovat síťový provoz až na úrovni jednotlivých aplikací.
Nechybí ani automatické QoS pro upřednostnění důležitého provozu, například VoIP hovorů, videokonferencí nebo podnikových systémů. Pro bezpečné propojení poboček a vzdálený přístup jsou k dispozici různé VPN protokoly včetně WireGuard, IPsec, OpenVPN, SSL VPN, L2TP a PPTP.
Zajímavou funkcí je také Full Mesh SD-WAN, které umožňuje propojit až 20 různých lokalit prostřednictvím přímých VPN spojení mezi branami Fusion. Není přitom nutné využívat veřejné IP adresy.
Nastavení usnadní Bluetooth a dotykový displej
TP-Link se zaměřil také na zjednodušení instalace. Prvotní konfiguraci usnadňuje průvodce v aplikaci Omada, který využívá Bluetooth. Brána následně dokáže automaticky vyhledat další zařízení v síti Omada a hromadně je přidat do centrální správy.
Praktickým prvkem je rovněž integrovaný 2,51″ dotykový displej. Ten zobrazuje informace o stavu zařízení a umožňuje provádět základní diagnostiku přímo na místě, aniž by administrátor musel připojovat počítač.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Novinky podporují také technologii Omada LightLink VPN, která zjednodušuje poskytování vzdáleného přístupu. Správce může uživateli poslat pozvánku prostřednictvím odkazu nebo e-mailu. Po jejím otevření v aplikaci Navi stačí klepnout na možnost připojení a VPN se automaticky aktivuje. Administrátor zároveň určuje, ke kterým částem sítě nebo konkrétním zařízením bude mít daný uživatel přístup. Funkce se hodí například při poskytování dočasného přístupu servisním technikům nebo externím spolupracovníkům.
Všechny tři brány lze umístit na stůl, připevnit na stěnu nebo instalovat do racku pomocí volitelného příslušenství. Kompaktnější modely Fusion G+ a Fusion 2.5G cílí především na menší kanceláře, restaurace a maloobchodní provozovny. Varianta Fusion 2.5G PoE nabízí více možností pro rozsáhlejší podnikové instalace.
Cena a dostupnost
TP-Link uvedl také doporučené maloobchodní ceny všech tří novinek. Základní Fusion G+ vyjde na 5 089 Kč, prostřední Fusion 2.5G stojí 6 899 Kč a nejvybavenější Fusion 2.5G PoE vychází na 10 999 Kč. Všechny částky jsou včetně DPH.
Zdroj: TP-Link