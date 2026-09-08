TP-Link přiváží 5G router bez pevného internetu. Archer NX505 zvládne až 6,47 Gb/s

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 9 399 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/5g-4g-router/archer-nx505/
TP-Link Archer NX505 cílí především na domácnosti a další místa, kde není k dispozici klasické pevné internetové připojení. Router využívá mobilní síť 5G, takže k jeho zprovoznění stačí vložit Nano SIM kartu a připojit zařízení k napájení. Hodit se může také na chatách, farmách, venkovských sídlech nebo v dočasných provozovnách.
5G s rychlostí až 6,47 Gb/s
Archer NX505 podporuje 5G s maximální rychlostí stahování až 6,47 Gb/s a odesílání dat až 1,25 Gb/s. Nechybí ani podpora 4G LTE Cat19 s rychlostí stahování až 2 Gb/s. Router tak podle výrobce zvládne streamování videa ve vysokém rozlišení, videohovory, stahování souborů i provoz většího počtu zařízení současně.
Wi-Fi 6 pro domácí síť
Bezdrátovou část tvoří dvoupásmová Wi-Fi 6 AX3000. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlosti až 2402 Mb/s, zatímco 2,4GHz pásmo nabízí až 574 Mb/s. Standard Wi-Fi 6 přitom umožňuje obsluhovat větší počet zařízení současně a může tak sloužit jako centrální bod domácí sítě pro počítače, telefony, televizory a další elektroniku.
5G může sloužit i jako záloha
Archer NX505 nemusí být odkázán pouze na mobilní síť. Gigabitový WAN/LAN port umožňuje připojit router ke kabelovému, optickému nebo DSL modemu a používat jej jako klasický bezdrátový router. V takovém případě lze 5G/LTE připojení využít jako záložní konektivitu při výpadku hlavní linky.
Pro kabelová zařízení jsou k dispozici také dva gigabitové LAN porty. Router navíc nabízí dvě anténní připojení TS-9 pro případné připojení externích 5G/4G antén.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
EasyMesh rozšíří pokrytí
Router podporuje technologii EasyMesh, která umožňuje propojit jej s dalšími kompatibilními routery nebo extendery. Výsledkem může být jedna jednotná Wi-Fi síť s lepším pokrytím a menším počtem míst se slabým signálem. Podporován je také chytrý roaming a jednotný název Wi-Fi sítě.
Správa přes aplikaci
Nastavení a správu sítě lze provádět prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace TP-Link Tether. Ta umožňuje například nastavovat rodičovskou kontrolu a řízení přístupu jednotlivých zařízení. Archer NX505 podporuje také automatické aktualizace firmwaru a bezpečnostní funkce včetně WPA3 a VPN serveru.
Dostupnost a cena
TP-Link Archer NX505 je na českém trhu nabízen za doporučenou maloobchodní cenu 9 399 Kč.
Zdroj: TP-Link