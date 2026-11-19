- Výrobce: TP-Link
- Cena: 1 699 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c245d/
Pokud chce mít domácnost pod dohledem více míst současně, nemusí být vždy nutné pořizovat několik samostatných bezpečnostních kamer. TP-Link představuje model Tapo C245D se dvěma 2K objektivy, který kombinuje širokoúhlé snímání s možností detailního sledování vybraného místa. Výrobce tak cílí na uživatele, kteří chtějí jedním zařízením pokrýt větší prostor a současně nepřijít o detaily důležitých událostí.
První objektiv nabízí široký zorný úhel 122°, zatímco druhý využívá 6mm teleobjektiv s funkcí otáčení a naklápění. Díky této konstrukci může kamera současně sledovat dvě oddělené oblasti a omezovat tak počet slepých míst. Oba snímače přitom disponují rozlišením 2K 3MP.
Dva objektivy spolupracují při sledování pohybu
Praktickou funkcí je synchronizované inteligentní sledování. Jakmile širokoúhlý objektiv zaznamená pohyb nebo jinou událost, otočný a naklápěcí teleobjektiv se automaticky nasměruje na pohybující se objekt a pokračuje v jeho sledování.
Uživatel může využít také funkci One-Tap Smart Focus. Ta umožňuje vybrat konkrétní oblast v širokoúhlém záběru a jediným klepnutím na ni zaměřit druhý objektiv. Odpadá tak nutnost zdlouhavého manuálního nastavování kamery při potřebě přiblížit určité místo.
AI rozpozná osoby, zvířata i dětský pláč
TP-Link Tapo C245D nabízí také inteligentní detekci založenou na umělé inteligenci. Kamera dokáže rozpoznávat osoby, domácí mazlíčky, vozidla a dokonce i dětský pláč. Při zaznamenání příslušné události odešle upozornění do mobilní aplikace Tapo.
Nechybí klasická detekce pohybu ani možnost nastavit vlastní zóny aktivity, díky kterým lze omezit upozornění na vybrané části sledovaného prostoru. Výhodou je, že chytrá duální AI detekce a související upozornění jsou dostupné bez dalšího předplatného.
Pro sledování v noci je připraveno chytré noční vidění. Kamera dále disponuje obousměrným zvukem, takže prostřednictvím aplikace lze komunikovat s osobami v jejím záběru.
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Záznamy uloží na kartu i do cloudu
Pořízené záznamy lze ukládat dvěma způsoby. První možností je lokální úložiště prostřednictvím paměťové karty microSD s kapacitou až 512 GB. Alternativou je cloudová služba Tapo Care. Uživatel si tak může vybrat způsob archivace podle svých potřeb.
TP-Link myslel také na soukromí. Kamera podporuje nastavení privátních zón, které umožňují vymezit oblasti, jež nemají být snímány. Tapo C245D je určena pro interiérové použití a lze ji umístit na stůl nebo připevnit na vhodné místo.
Zařízení lze začlenit také do širšího systému chytré domácnosti. Podporuje totiž platformy Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings.
Zdroj: TP-Link