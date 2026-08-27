TP-Link Tapo C675D je nová solární kamera. Slibuje 360° dohled

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 6 399 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c675d-kit/
TP-Link uvádí na český trh novou venkovní bezpečnostní kameru Tapo C675D KIT, která sází na kombinaci dvou objektivů v jednom zařízení. Kamera tak dokáže současně poskytovat široký přehled o sledovaném prostoru i detailní záběr konkrétního objektu, aniž by bylo nutné instalovat několik samostatných kamer.
Oba snímače pořizují obraz ve 4K rozlišení. Pevný ultraširokoúhlý objektiv nabízí zorné pole až 169° a je určen pro nepřetržité sledování větší části prostoru, například příjezdové cesty, zahrady nebo terasy. Druhý objektiv je otočný a naklápěcí a dokáže pokrýt prostor v rozsahu až 360°.
Jedna kamera sleduje celý prostor, druhá se zaměří na pohyb
Hlavní výhodou dvojité konstrukce je automatické sledování pohybu. Pokud širokoúhlý objektiv zaznamená aktivitu v určité části obrazu, otočný objektiv se může na sledovaný objekt automaticky zaměřit a pokračovat v jeho sledování.
K dispozici je také 5× přiblížení teleobjektivem a automatické zaostření na pohybující se objekt. Uživatel tak může mít k dispozici jak celkový pohled na scénu, tak detailnější záběr osoby, vozidla nebo jiného objektu, který kamera zachytí.
Solární panel má zajistit dlouhodobý provoz
Součástí balení je solární panel určený k dobíjení vestavěné baterie. Podle výrobce může přibližně 90 minut slunečního svitu zajistit energii pro nepřetržitý provoz, zatímco samotná baterie má na jedno nabití vydržet až tři měsíce.
Kamera tak cílí především na místa, kde by bylo složité nebo nepraktické přivádět trvalé napájení. Solární napájení může snížit potřebu pravidelného dobíjení a umožnit instalaci například na zahradě, u příjezdové cesty nebo v jiných vzdálenějších částech pozemku.
Umělá inteligence rozpozná lidi, auta i domácí mazlíčky
Tapo C675D KIT využívá vestavěnou umělou inteligenci pro rozpoznávání různých typů objektů. Kamera dokáže identifikovat osoby, vozidla i domácí mazlíčky, což může pomoci omezit množství zbytečných upozornění způsobených běžným pohybem v okolí.
Uživatelé si zároveň mohou nastavit vlastní zóny aktivity a dostávat upozornění pouze v případě, že kamera zaznamená pohyb nebo jinou událost v určené části sledovaného prostoru. Výrobce přitom uvádí, že tyto funkce nevyžadují dodatečné předplatné.
Barevné noční vidění a aktivní odstrašení
Pro sledování prostoru po setmění kamera využívá technologii Starlight pro barevné noční vidění, která má zachovat více detailů i při slabém okolním osvětlení. K dispozici je také klasické infračervené noční vidění.
Součástí bezpečnostních funkcí je rovněž siréna a červeno-modré výstražné osvětlení. Kamera tak může na zaznamenaný pohyb nejen upozornit uživatele prostřednictvím mobilní aplikace, ale v případě potřeby také aktivně reagovat a pokusit se narušitele odradit.
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Pro venkovní použití i nepřetržité sledování
Konstrukce kamery odpovídá krytí IP65, takže je určena pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí. Tapo C675D KIT podporuje také nepřetržité snímání 24/7 a pro připojení využívá dvoupásmovou Wi-Fi v pásmech 2,4 a 5 GHz.
Záznam lze ukládat lokálně na kartu microSD s kapacitou až 512 GB. Kombinace lokálního úložiště, solárního napájení a bezdrátového připojení má zjednodušit instalaci kamery i v místech, kde není snadno dostupné klasické napájení nebo datová kabeláž.
Dostupnost a cena
Bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C675D KIT je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 6 399 Kč. V balení je kromě samotné kamery také solární panel pro průběžné dobíjení integrované baterie.
Zdroj: TP-Link