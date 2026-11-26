- Výrobce: TP-Link
- Cena: 1 199 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/smart-home/smart-sensor/tapo-t150/
Chytrá domácnost nemusí reagovat pouze na stisknutí vypínače nebo pohyb kolem senzoru. Novinka TP-Link Tapo T150 dokáže rozpoznat, zda se člověk skutečně nachází v místnosti, a podle aktuálních podmínek automaticky ovládat další připojená zařízení. V jediném kompaktním produktu kombinuje pět funkcí: detekci přítomnosti, pohybu, měření teploty, vlhkosti a intenzity okolního osvětlení.
Praktické využití se nabízí například při automatickém ovládání osvětlení. Světla se mohou rozsvítit při příchodu člověka do místnosti a po jeho odchodu zase zhasnout. Další automatizace mohou reagovat na naměřenou teplotu nebo vlhkost a ovládat kompatibilní zařízení v domácnosti.
Rozpozná i člověka, který dlouho sedí na místě
Hlavní předností senzoru je schopnost rozpoznávat také velmi drobné pohyby člověka. Běžné pohybové senzory mohou mít problém s detekcí ve chvíli, kdy člověk delší dobu téměř nehybně sedí, například při práci u počítače nebo sledování televize. Tapo T150 se snaží tento nedostatek eliminovat kombinací radarové technologie a pasivního infračerveného snímání PIR.
Díky tomu dokáže zachytit například mírné pohyby hlavy nebo těla a udržovat automatizaci aktivní i při delším setrvání člověka na jednom místě. Maximální detekční vzdálenost dosahuje až 6 metrů při přímém nasměrování senzoru na sledovanou oblast.
Pět funkcí v jediném zařízení
Tapo T150 může nahradit několik samostatných senzorů. Vedle detekce přítomnosti a pohybu měří také teplotu, relativní vlhkost a intenzitu okolního osvětlení. Naměřené hodnoty lze využít při vytváření automatických scénářů, například pro ovládání osvětlení podle denní doby nebo spouštění dalších kompatibilních zařízení při změně podmínek v místnosti.
Propojení s dalšími produkty zajišťují chytré akce Tapo. Senzor lze začlenit také do platforem chytré domácnosti prostřednictvím kompatibilního rozbočovače Tapo s podporou Matter. Konkrétní možnosti automatizace se odvíjejí od použitého rozbočovače a připojených zařízení.
Vydrží až tři roky na baterie
Výhodou je také jednoduchá instalace. Senzor napájejí dvě běžné baterie AAA/LR03, takže jej lze umístit prakticky kamkoliv bez nutnosti přivádět elektrické napájení. Podle laboratorních výsledků výrobce dosahuje výdrž baterií až tří let.
V balení najdeme magnetickou základnu, oboustrannou lepicí pásku a montážní šroub s hmoždinkou. Uživatel si tak může zvolit způsob upevnění podle konkrétního prostoru a potřebného směru snímání.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Bez kamery a s ochranou IP55
Zajímavostí je také přístup k soukromí. Tapo T150 nepořizuje žádné obrazové ani zvukové záznamy. Přítomnost osob vyhodnocuje výhradně pomocí radarového a infračerveného snímání. Prostřednictvím aplikace Tapo lze následně sledovat oznámení o aktivitě a historii přítomnosti či nepřítomnosti.
Díky certifikaci IP55 lze senzor používat také ve vlhčích prostorách, například v koupelně. TP-Link Tapo T150 tak může posloužit jako základ automatizace v různých částech domácnosti, aniž by bylo nutné instalovat kameru nebo několik samostatných senzorů.
Zdroj: TP-Link