Umělá inteligence se stala běžnou součástí každodenního života. Lidé ji využívají k vyhledávání informací, vysvětlování složitých témat, tvorbě textů i řešení osobních záležitostí. Její odpovědi ale zdaleka nejsou vždy správné. Podle nového průzkumu společnosti ESET se už tři čtvrtiny Čechů setkaly s tím, že jim některý z AI nástrojů poskytl chybnou nebo zavádějící informaci. Přesto polovina respondentů odpovědím umělé inteligence důvěřuje.
Rozpor mezi zkušenostmi a důvěrou ukazuje také přístup k ověřování informací. Pouze 16 % uživatelů si správnost odpovědí generovaných umělou inteligencí ověřuje pokaždé. Většina tak činí jen nepravidelně. Zároveň pouze polovina dotázaných ví, že AI chatboty mohou nabídnout odkaz na neexistující, případně nebezpečné webové stránky.
Výzkum připravený v aplikaci Instant Research agentury Ipsos proběhl mezi 16. a 21. říjnem 2026 a zapojilo se do něj 1 042 respondentů z České republiky. Nástroje jako ChatGPT, Copilot, Gemini nebo Claude už využívá většina Čechů. Jejich používání je častější u mladších ročníků, lidí s vyšším vzděláním a obyvatel Prahy.
Čtvrtina Čechů sdílí s AI zdravotní informace
Vedle samotného využívání umělé inteligence se průzkum zaměřil také na informace, které jí lidé svěřují. Třetina respondentů přiznává, že s AI chatboty sdílí své fotografie nebo videa. Čtvrtina s nimi probírá informace o zdravotním stavu. Konkrétně 13 % popisuje svůj psychický stav a obtíže a dalších 12 % sdílí dokonce lékařské zprávy a jiné zdravotní informace.
Bezpečnostní analytik ESETu Jakub Tomanek před takovým využíváním veřejně dostupných chatbotů varuje. Jejich odpovědi podle něj mohou být ovlivněny nejen samotným modelem, ale také předchozím kontextem komunikace a formulací dotazu. Uživatelé by proto neměli jejich doporučení považovat za náhradu odborného lékařského vyšetření. Zvláštní opatrnost je podle něj namístě také při řešení psychických obtíží.
ESET rozšiřuje firemní zabezpečení o ochranu AI agentů. Posiluje také automatizaci
Největší obavy vzbuzují deepfakes
Češi se v souvislosti s umělou inteligencí nejvíce obávají zneužití vlastní identity. Celkem 44 % respondentů má strach, že AI někdo využije k napodobení jejich hlasu nebo podoby. Dalších 41 % se obává napodobení hlasu známého člověka či příbuzného.
Mezi další obavy patří vznik podvodných e-shopů a webových stránek nebo personalizované phishingové zprávy v e-mailech a SMS. S upravenými videi či fotografiemi známých osobností se už setkala největší část respondentů, pětina pak narazila na falešné profily na sociálních sítích.
Útočníci navíc mohou zneužívat samotné AI nástroje. Do webového obsahu dokážou ukrýt škodlivé instrukce, které chatbot při zpracování uživatelského požadavku převezme. Riziko se zvyšuje zejména u agentní AI, která dokáže samostatně plnit zadané úkoly a přistupovat k různým zdrojům bez průběžného dohledu uživatele.
ESET představuje Zabezpečení AI
V reakci na proměňující se kybernetické hrozby ESET rozšiřuje své produkty pro domácnosti a malé firmy o novou ochrannou vrstvu nazvanou Zabezpečení AI. Její součástí je několik funkcí zaměřených na bezpečnější používání chatbotů a AI agentů.
Ochrana AI konverzací kontroluje interakce s ChatGPT a prověřuje URL adresy v jeho odpovědích. Upozorní na odkazy vedoucí na phishingové, škodlivé nebo potenciálně nežádoucí stránky ještě předtím, než na ně uživatel klikne. Kontroluje také vygenerované skripty, aby uživatelé omylem nespustili škodlivý kód. Podpora dalších velkých jazykových modelů, například Gemini a Copilotu, má následovat. Funkce je dostupná v řešeních ESET HOME Security Premium a Ultimate.
ESET: Hiddad zůstává nejčastější hrozbou pro Android. Šíří se přes falešné aplikace
Ochrana AI agentů sleduje, k jakým zdrojům agenti přistupují a jaké soubory stahují. Má tak pomáhat odhalovat nebezpečné soubory, skripty stažené prostřednictvím AI nástrojů i podezřelé externí odkazy. Na ni navazuje Monitoring chování AI, který průběžně sleduje aktivitu agentů a upozorňuje na neobvyklé akce nebo podezřelé pokusy o přístup.
Součástí novinek je také bezplatný online nástroj AI Skills Checker. Ten prověřuje takzvané AI skilly, tedy doplňky rozšiřující možnosti AI nástrojů, a hledá známky škodlivé činnosti nebo rizikového chování ještě před jejich instalací.
ESET zároveň představuje Ochranu obrazovky prohlížeče. Ta má bránit neoprávněnému pořizování snímků obrazovky, nahrávání a sdílení obrazovky. Chrání také před infostealery a malwarem určeným k zaznamenávání obrazovky, přičemž se zaměřuje mimo jiné na situace, kdy uživatel přistupuje k online bankovnictví, nakupuje nebo soukromě prohlíží internet.
Zdroj: ESET