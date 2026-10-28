Vivo X500 Pro Max je tady. Nabízí 200Mpx teleobjektiv a 4K video při 240 fps

- Výrobce: Vivo
- Cena: od 39 999 Kč
- Více informací: https://www.vivo.com/cz/products/x500-pro-max
Společnost Vivo představila pro evropský trh nový vlajkový smartphone Vivo X500 Pro Max, který se zaměřuje především na fotografování a natáčení videa. Jeho hlavní předností je 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s optickou ohniskovou vzdáleností 85 mm, snímačem Ultra-Sensing Sensor HP0 o velikosti 1/1,4 palce a stabilizací na úrovni CIPA 7,0.
Výrobce klade důraz také na fotografování vzdálených objektů a pohybujících se scén. Technologie X-Track Engine zajišťuje sledování objektů při fotografování i natáčení, zatímco funkce Lock-On Subject Tracking pomáhá udržet fotografované osoby zaostřené i ve chvíli, kdy na okamžik opustí záběr nebo je něco zakryje. V režimu Snapshot zvládá sledovací ostření až při 60 snímcích za sekundu.
Teleobjektiv s přiblížením až na ekvivalent 400 mm
Pro fotografování vzdálených objektů nabízí X500 Pro Max funkci Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením. K dispozici je také samostatně prodávaný telekonvertor Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který umožňuje dosáhnout ekvivalentní ohniskové vzdálenosti až 400 mm. Funguje ve více než deseti fotografických režimech včetně Stage, Snapshot a Pro.
Technologie Super Snapshot Engine má usnadnit zachycení rychle se pohybujících objektů i na větší vzdálenost. Při natáčení pomáhají funkce 4K 120 fps Pro AF Tracking Video a Auto Framing Video, které kombinují sledování objektu s automatickým přizpůsobením kompozice.
4K video při 240 snímcích za sekundu
Vivo X500 Pro Max cílí také na tvůrce videa. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic podporuje záznam 4K videa při 240 snímcích za sekundu, a to v režimech Video, Pro Video a Slo-mo. Funkce umožňuje natáčet rychlé děje s plynulým pohybem a následně pracovat se zpomalenými záběry v postprodukci.
Pro náročnější úpravy je k dispozici režim Cinematic Pro Log Video, který zachovává více detailů ve světlých i tmavých částech obrazu. Výrobce uvádí dynamický rozsah až 17 EV při vybraných barevných stylech v režimu videa. Funkce 4K Cinematic Portrait Video zase nabízí filmově laděné portrétní záběry s přirozenými tóny pleti.
Stabilitu záznamu podporuje optická stabilizace s rozsahem 3°, kterou Vivo označuje jako 3° Gimbal-Grade OIS. K dispozici jsou také filmové barevné styly, režim Film Style s poměrem stran 2,4:1 a nástroje Movie Workshop. Funkce Vortex Shot dokáže jediným klepnutím vytvořit stabilizovaný záběr s otočením o 360°.
Výkonný čipset a jasný 2K displej
O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, vyráběný 2nm procesem N2P společnosti TSMC. Vivo uvádí, že čip vznikl ve spolupráci s výrobcem telefonu s ohledem na náročné fotografické a video funkce i efektivní provoz.
Na přední straně se nachází 6,85palcový displej ZEISS Master Color Display s rozlišením 2K. Podporuje adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 144 Hz a lokální špičkový jas až 4 400 nitů. Odolnost zařízení zvyšuje ochranné sklo Armor Glass, zatímco konstrukce splňuje stupně krytí IP68 a IP69 proti prachu a vodě. Objektivy chrání vrstva Ultra Hard AR Coating.
Baterie s kapacitou 6 750 mAh
Vivo X500 Pro Max využívá baterii BlueVolt s typickou kapacitou 6 750 mAh. Podporuje kabelové nabíjení FlashCharge s výkonem až 90 W a bezdrátové nabíjení Wireless FlashCharge s výkonem až 40 W. Skutečný nabíjecí výkon se mění podle podmínek a způsobu používání.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Telefon běží na systému OriginOS 7. Funkce Origin Workbench umožňuje pracovat s více okny a přetahovat obsah mezi kompatibilními aplikacemi, zatímco Origin Smooth Engine optimalizuje výkon, paměť a vykreslování. K dispozici jsou také nástroje pro přizpůsobení vzhledu zamykací obrazovky a sdílení souborů prostřednictvím Quick Share mezi kompatibilními zařízeními.
Dostupnost a cena
Vivo X500 Pro Max bude v Česku dostupné ve dvou paměťových variantách. Základní verze s 256GB úložištěm stojí 39 999 Kč, varianta s 512 GB vyjde na 42 999 Kč. Speciální edice s příslušenstvím, 512GB úložištěm a také 1TB variantou stojí 48 999 Kč, respektive 60 999 Kč.
Předprodej začíná 27. října 2026 a běžný prodej je plánován na 16. listopadu. Rozšiřující příslušenství včetně telekonvertoru a sety s tímto vybavením mají být dostupné od 1. prosince. U variant s 512GB a 1TB úložištěm výrobce v rámci zaváděcí nabídky do konce roku uvádí slevu až 2 000 Kč. Součástí nabídky je také prodloužená tříletá záruka, možnost nákupu na splátky bez navýšení, výkupní bonus až 3 000 Kč a nabíjecí adaptér jako dárek.
Zdroj: Vivo