Digitalizace výroby zní jako velký projekt, který vyžaduje nové stroje, složitý software a značné investice. V praxi ale může začít mnohem nenápadněji: tím, že zaměstnanci dostanou potřebné informace přímo na pracovišti a že se údaje o výrobě nebudou muset přepisovat z papíru do počítače.
Příkladem je společnost Baumruk & Baumruk, český výrobce kovových konstrukčních prvků. V jeho provozu pracují CNC obráběcí stroje, robotická svařovací pracoviště, zařízení pro laserové zpracování plechů i technologie pro ohýbání trubek a profilů. Firma provozuje také lakovnu. Aby měla lepší přehled o tom, co se v jednotlivých částech podniku děje, propojila výrobu s informačním systémem Control Dialog 3000Skylla.
Jako místo, odkud zaměstnanci se systémem komunikují, zvolila dotykové počítače Asus ExpertCenter E1. Jde o kompaktní zařízení typu all-in-one, která původně mířila především do pokladen a samoobslužných provozů. V Baumruk & Baumruk ale našla uplatnění také ve výrobních halách, skladu a zázemí pro zaměstnance.
Digitální docházka
První kontakt s digitálním systémem může zaměstnanec navázat hned při příchodu do areálu. Místo papírových kartiček nebo klasických píchaček se přihlásí pomocí čipu a čtečky připojené k terminálu. Systém tak zaznamená jeho přítomnost a informace může využít i v dalších částech provozu.
Nejde tedy jen o evidenci příchodů a odchodů. Přihlášení pomáhá spojit konkrétního pracovníka s úkoly, které během směny vykonává. Terminál navíc nemusí stát na stole. Díky standardnímu uchycení VESA jej lze připevnit na držák nebo stěnu podle toho, kde je pro zaměstnance nejlépe dostupný.
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Přehled výroby
Ve výrobních halách slouží terminály především jako spojení mezi pracovníkem a podnikovým systémem. Operátor se přihlásí, zobrazí si zadaný úkol a po jeho dokončení práci rovnou zaznamená. Údaje se tak dostanou do systému bez dalšího přepisování a zbytečného předávání papírových formulářů.
Terminály pomáhají také sledovat stav výrobních strojů. Podnik může průběžně zjišťovat, zda zařízení pracuje, jak je vytížené nebo jestli hlásí poruchu či jiný problém. Takové informace usnadňují plánování a pomáhají odhalit místa, kde výroba zbytečně stojí.
Další možností je zobrazování pracovních návodů a dalších informací přímo u konkrétního pracoviště. Zaměstnanec je nemusí hledat v tištěných dokumentech ani se kvůli nim vracet k počítači v kanceláři. Pokud se navíc propojí údaje o stroji, jeho provozu a pracovníkovi, který jej obsluhuje, získá firma lepší přehled o průběhu celé výroby.
Pořádek ve skladu
Podobný princip funguje také ve skladu. Přesná evidence materiálu a hotových výrobků umožňuje rychle zjistit, kde se konkrétní položka nachází. Terminály Asus ExpertCenter E1 zde spolupracují se čtečkami čipových karet a skenery čárových kódů. Skladníci tak mohou materiál dohledat a připravit pro jednotlivá výrobní stanoviště bez zbytečného hledání.
Zařízení lze navíc vybavit integrovaným záložním zdrojem UPS. Ten může při krátkodobém výpadku elektřiny zajistit čas na dokončení rozpracované činnosti nebo bezpečné vypnutí systému. I takový detail může být v provozu, kde na sebe jednotlivé kroky navazují, užitečný.
Zkouška prachem
Výrobní hala není prostředí, ve kterém by běžná kancelářská technika měla automaticky snadný život. V Baumruk & Baumruk se pracuje s kovem, takže se v okolí strojů přirozeně objevují prach a drobné nečistoty. Jednou z možností by bylo nasadit specializované průmyslové počítače s odpovídajícím krytím. Takové řešení ale může být výrazně dražší.
Firma proto vyzkoušela kompaktní terminály ExpertCenter E1. Jejich výhodou je pasivní chlazení bez ventilátoru. Počítač tedy při chlazení nenasává vzduch z okolí a s ním ani prach, který by se jinak mohl dostávat dovnitř zařízení.
Je ale důležité dodat, že ExpertCenter E1 nemá potřebnou IP certifikaci, a nelze jej proto považovat za plnohodnotnou náhradu zařízení určených do všech náročných průmyslových podmínek. Zkušenost z konkrétního provozu je přesto zajímavá: v pilotním projektu bylo nasazeno více než čtyřicet terminálů a během dvou let nepřetržitého provozu nebyl podle společnosti zaznamenán žádný problém.
Obědy on-line
Digitalizace se v podniku neomezuje jen na stroje a sklad. Terminály našly využití také při organizaci firemního stravování. Zaměstnanci si jejich prostřednictvím vybírají a objednávají obědy a následně si je vyzvedávají. Systém tak pomáhá udržet přehled o objednávkách a zjednodušuje distribuci jídla přibližně pro 120 pracovníků.
Postupné kroky
Zkušenost Baumruk & Baumruk ukazuje, že digitalizace nemusí být jednorázovým projektem, při kterém firma vymění velkou část svého vybavení. Smysl může dávat postupné zavádění nástrojů tam, kde odstraní konkrétní problém: zdlouhavé zapisování práce, nepřehledná evidence materiálu nebo nedostatek informací o vytížení strojů.
Asus ExpertCenter E1 v tomto případě funguje jako přístupový bod k podnikovému systému na různých místech areálu. Jeho nasazení ale nelze automaticky doporučit do každého provozu. Při výběru techniky je vždy nutné zohlednit prašnost, vlhkost, teplotu i další podmínky konkrétního pracoviště. Právě absence odpovídající IP certifikace je limitem, se kterým je třeba počítat.
Podstatná je proto spíše samotná cesta, kterou firma zvolila: nejprve určit, kde ztrácí čas nebo přehled, a teprve potom hledat vhodnou technologii. Chytrá výroba totiž nemusí začínat velkou revolucí. Někdy ji nastartuje několik dobře umístěných obrazovek a informace, které se díky nim dostanou ke správným lidem ve správný čas.
Zdroj: Asus, Baumruk & Baumruk (případová studie)